Nie żyje wybitny malarz Tomasz Ciecierski. Miał 78 lat RDC 16.08.2024 18:54 Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci wybitnego twórcy, Tomasza Ciecierskiego. Artysta wystawiał w galerii po raz pierwszy w 1988 roku, a ostatnia jego wystawa na Foksal miała miejsce w lutym ubiegłego roku – podała w mediach społecznościowych warszawska Galeria Foksal, której był współpracownikiem. Miał 78 lat.

Nie żyje malarz Tomasz Ciecierski (autor: Galeria Foksal/FB)

Informację o śmierci wybitnego malarza Tomasza Ciecierskiego Galeria Foksal zamieściła w czwartek wieczorem, opatrując ją zdjęciami artysty w Galerii Foksal w lutym 1988 r. oraz w maju 2024.

Tomasz Ciecierski – biogram

Tomasz Ciecierski urodził się 25 września 1945 r. w Krakowie. Pochodził z artystycznej rodziny, a jego ojcem był znany aktor teatralny i radiowy Jan Ciecierski.

W 1971 r. ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom uzyskał w pracowni prof. Krystyny Łady-Studnickiej).

Po ukończeniu studiów Tomasz Ciecierski wyjechał do Ameryki, ale jednak wrócił do Polski z powodów osobistych. W 1972 r. został wykładowcą na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie prowadził samodzielną pracownię rysunku do 1985 r.

Jego prace brały udział w prestiżowych międzynarodowych pokazach sztuki: Festiwale Malarstwa w Cagnes-sur-Mer (1982, 1984), Biennale w Sao Paulo (1987, 1994) oraz Documenta w Kassel (1992).

W 1999 r. artysta otrzymał prestiżową nagrodę im. Jana Cybisa za dorobek twórczy. Był współpracownikiem uznanych galerii m.in.: stołecznej Galerii Foksal, Wetering Galerie w Amsterdamie, oraz Galerie Hansa Strelow w Düsseldorfie.

Do najsłynniejszych prac Tomasza Ciecierskiego krytycy zaliczają „Malarstwo” z 2002 r. oraz „Bez tytułu” z 2004 r. (ogromna kompozycja o wymiarach 120 x 603 cm, składająca się z 480 niewielkich fotografii).

W 2005 r. artysta został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

