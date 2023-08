Upały na Mazowszu. Temperatura powyżej 30 st. C i alerty 2. stopnia IMGW RDC 14.08.2023 08:26 Powyżej 30 stopni Celsjusza na terenie całego Mazowsza będzie w najbliższych dniach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w związku z upałami, wydał dla wszystkich mazowieckich powiatów ostrzeżenie drugiego stopnia. Alert obowiązuje do czwartku do godz. 19:00.

Upały na Mazowszu (autor: Pixabay)

UPAŁY NA MAZOWSZU. ALERT IMGW

Najbliższe dni na Mazowszu upłyną pod znakiem upałów. Dla całego regionu wydano ostrzeżenia drugiego stopnia, a to oznacza, że temperatura w ciągu dnia przekroczy 30 stopni Celsjusza.

Już dziś ma być bardzo gorąco. choć gdzieniegdzie możliwe są deszcze i burze. Na południowym zachodzie termometry wskażą nawet 32 st. C. Na pozostałym obszarze możliwy deszcz i burze. W nocy bardzo ciepło, do 20 stopni – poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak.

W poniedziałek najwięcej słońca na południu Polski. Tam przeważnie bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże.

W pasie od Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę, Mazowsze po północ woj. lubelskiego i południe podlaskiego mogą występować przelotne opady deszczu, a wieczorem burze, z opadami do 15 mm. Porywy wiatru w trakcie burz wyniosą do 65 km/h. Wieczorem na krańcach zachodnich suma opadów może osiągnąć 20 mm.

Temperatura maksymalna od 23 stopni Celsjusza na nad morzem, ok. 27–30 stopni na przeważającym obszarze, do 32 stopni w centrum i na południowym zachodzie. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków południowych.

Jak podała Anna Woźniak, kolejne dni również będą upalne, z temperaturami nawet do 35 st. C.

Jak radzić sobie z upałami?

Zapytaliśmy specjalistę, jak zadbać o zdrowie w tak trudnym czasie. Przede wszystkim, jeśli tylko możemy, unikajmy długiego przebywania na słońcu.

– Jest ryzyko zmian skórnych, które pojawiają się przy dużym nasłonecznieniu. Podczas upału człowiek może się łatwo odwodnić. Powinniśmy pić wodę, bo to najlepszy sposób nawadniania się – mówi prof. kardiologii Artur Mancarz.

Należy zwrócić też szczególną uwagę na seniorów.

– Odwodnienie to głównie problem osób starszych. U osób młodych mają ośrodek pragnienia wystarczająco sprawny i nie dopuszcza on do odwodnienia. Osoby starsze natomiast mogą przeoczyć zapotrzebowanie organizmu na wodę, dlatego przypominajmy im – zaznacza lekarz.

Na odwodnienie szczególnie powinny uważać osoby z problemami sercowo-naczyniowymi. Odwodnienie bowiem przyspiesza rytm serca. Dla osób z miażdżycą zmiana rytmu serca może wywołać powikłania kardiologiczne, bóle wieńcowe, zmiany zakrzepowe.

Zasłabnięcia kierowców przez upały

Na upały trzeba również uważać, gdy kierujemy autem. Wypadki drogowe w okresie wakacyjnymi nierzadko spowodowane są zasłabnięciami kierowców właśnie w związku z upałami.

Są pewne objawy, które powinny zaniepokoić kierowców.

– Suchość w ustach, potliwość na czole, mroczki przed oczami, drętwienie kończyn to są symptomy, które mogą świadczyć o tym, że nasze zdrowie jest zagrożone – mówi ratownik medyczna Agata Baran-Kowalska.

Ratownicy polecają, żeby przy takich objawach zatrzymać się i złapać oddech. W trudnych przypadkach należy wezwać pogotowie.

– Zjeżdżamy na bok, włączamy światła awaryjne, staramy się zabezpieczyć pojazd. Należy wyjść z samochodu, usiąść lub ukucnąć, spokojnymi, niezbyt dużymi łykami wypić co najmniej jeden-dwa kubki wody. Ta woda nie powinna być bardzo zimna – radzi ratownik.

Co ważne, temperatura z klimatyzacji a aucie nie powinna być dużo niższa niż ta na zewnątrz.

