Historia polskiego oręża w nowym budynku. Muzeum Wojska Polskiego oficjalnie otwarte 13.08.2023 14:06 Dotychczas Muzeum Wojska Polskiego funkcjonowało w budynkach użyczonych. Od dziś działa w budynku, który został zbudowany na rzecz Muzeum Wojska Polskiego - mówił w niedzielę szef MON Mariusz Błaszczak podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby MWP w Cytadeli Warszawskiej.

Otwarcie Muzeum Wojska Polskiego (autor: MON)

W niedzielę na terenie Cytadeli Warszawskiej odbywa się uroczystość otwarcia nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego.

Najlepszy wzór opowiadania o historii

- Koncepcja Muzeum Wojska Polskiego podąża za duchem najlepszych współczesnych wzorców opowiadania o historii - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników otwarcia nowej siedziby placówki.

W liście skierowanym do uczestników uroczystości prezydent podkreśla, że "dzisiejsze wydarzenie - jak sama historia polskiego oręża - jest przepełnione symboliką". "Powstanie placówki tak ważnej dla polskiej kultury i pamięci historycznej dowodzi, że patrząc w przyszłość, modernizując i rozwijając siły zbrojne na bezprecedensową skalę, oddajemy też hołd armiom w przeszłości, wszystkim formacjom walczącym o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej, z których jesteśmy dumni i które są dla nas wzorem patriotyzmu, męstwa i honoru" - dodał.

"Koncepcja Muzeum podąża za duchem najlepszych współczesnych wzorców opowiadania o historii. Będzie ono stanowiło dla Polaków powód do dumy, ale też - o czym jestem przekonamy - przyciągnie rzesze przyjaciół i pasjonatów historii" - ocenił Andrzej Duda. "Wraz ze zlokalizowanym obok Muzeum Historii Polski, Muzeum Katyńskim oraz X Pawilonem Cytadeli - istotnym oddziałem Muzeum Niepodległości - stanowić będzie jeden z największych i najnowocześniejszych kompleksów muzealnych w Europie" - podkreśla.

Własna siedziba Muzeum

Podczas wystąpienia szef MON Mariusz Błaszczak przypomniał, że Muzeum Wojska Polskiego powstało w 1920 r. - Przez te lata pokolenia Polaków odwiedzało wystawy organizowane w Alejach Ujazdowskich w części Muzeum Narodowego użyczonej Muzeum Wojska Polskiego - mówił.

Podkreślił, że dotychczas, przez te wszystkie lata, Muzeum Wojska Polskiego funkcjonowało w budynkach użyczonych. - Od dziś Muzeum Wojska Polskiego działa w budynku, który został pobudowany na rzecz Muzeum Wojska Polskiego; zaprojektowanym tak, żeby można było jak najprościej, jak najbardziej przystępnie wyeksponować to wszystko, co stanowi o zbiorach Muzeum Wojska Polskiego - wyjaśnił szef MON.

Jak dodał, ważne jest również to, że Muzeum Wojska Polskiego jest w Cytadeli. - A więc w miejscu przez lata zamkniętym dla zwiedzających, z uwagi na to, że mieściły się w tym miejscu jednostki wojskowe. Dziś to miejsce jest otwarte - podkreślił.

- Wystawa inauguracyjna, która została dziś otwarta, zajmuje większą powierzchnię niż wystawa stała Muzeum Wojska Polskiego w dotychczasowej siedzibie. To pokazuje skalę możliwości, jakie daje nowa lokalizacja, nowe miejsce Muzeum Wojska Polskiego - zaznaczył Błaszczak.

Minister @mblaszczak: liczę, że mieszkańcy Warszawy i goście będą odwiedzać Muzeum i to historyczne I ważne dla nas Polaków miejsce - warszawską Cytadelę.

Muzeum dla przyszłych pokoleń

- Te muzea budujemy także dla przyszłych pokoleń. Te muzea będą służyły nam wszystkim i symbolicznie, dzisiaj to otwarcie Cytadeli dla całego polskiego społeczeństwa, o tym zaświadcza - powiedział szef resortu kultury podczas otwarcia nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej.

- To wielki dzień, to wielkie święto - otwarcie nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego. Pierwszy etap, można powiedzieć, budowy Muzeum Wojska Polskiego w jego nowym domu na Cytadeli Warszawskiej - podkreślił w niedzielę minister.

Zwrócił uwagę, że "drugim etapem będzie budowa Pawilonu Północnego". - Ale będzie też etap jeszcze wcześniejszy, a mianowicie etap budowy ekspozycji plenerowych. Ten sprzęt wielki, który pamiętamy z poprzedniej siedziby, prezentowany na skarpie warszawskiej - będzie tutaj znacznie w lepszych warunkach prezentowany na Cytadeli - wyjaśnił.

Piotr Gliński zaznaczył, że "to jest też pierwszy etap wielkiej zmiany, jaka zachodzi na warszawskiej Cytadeli". - Kiedyś zbudowana na miejscu koszar gwardii królewskich. I stąd ten Plac Gwardii, na którym się znajdujemy - odzyskany, bo takie było założenie naszych architektów, żeby to miejsce odzyskać, powrócić pamięcią do czasów ostatniego króla Polski, do czasów, gdy tutaj znajdowały się koszary wojska polskiego - przypomniał szef resortu kultury.

Minister kultury @PiotrGlinski podczas otwarcia siedziby @MuzeumWP na terenie #CytadelaWarszawska: To pierwszy etap wielkiej zmiany, jaka zachodzi na warszawskiej Cytadeli. Założeniem architektów było przywrócenie nam tego miejsca - powrócenie pamięcią do czasów ostatniego króla…

