Chcieli wywieźć dyrektorkę na taczkach. Prokuratura umorzyła śledztwo Katarzyna Piórkowska 09.03.2024 15:19 Chcieli wywieźć odwołaną dyrektor taczkami, a prokuratura umorzyła śledztwo. Chodzi o konflikt w szkole podstawowej w Łęgu w powiecie płockim. – Okoliczności, które zostały wskazane w toku śledztwa, według naszej oceny nie noszą znamion czynów karalnych – mówi szef Prokuratury Rejonowej w Sierpcu.

Dwie dyrektorki w szkole w Łęgu (autor: wspolnotapolska.org.pl)

Śledztwo ws. konfliktu dyrektorki Szkoły Podstawowej w Łegu z rodzicami uczniów placówki zostało umorzone.

Odwołana dyrektorka Ewelina Jóźwiak przyszła we wrześniu na rozpoczęcie roku szkolnego. Opowiedziała nam wtedy, co zastała na miejscu.

– Nie zostałam wpuszczona do szkoły. Grupa rodziców przygotowała obraźliwe transparenty pod moim adresem. Przygotowali również taczki, które przypięto do ogrodzenia. Zgodnie z cytatem tam zamieszczonym, do wywiezienia mnie, jeżeli nie odejdę z tego stanowiska – mówiła Jóźwiak.

Śledczy nie dopatrzyli się w tych działaniach znamion przestępstwa.

– Okoliczności, które zostały wskazane w toku śledztwa, według naszej oceny nie noszą znamion czynów karalnych – mówi szef Prokuratury Rejonowej w Sierpcu Arkadiusz Mielnikiewicz.

Rodzice zarzucali poprzedniej dyrektorce słabe wyniki uczniów w nauce.

Postanowienie prokuratury nie jest prawomocne.

Prokurator umorzył także postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień przez burmistrza gm. Drobin, który w środku kadencji odwołał dyrektorkę szkoły i przeprowadził konkurs, który wyłonił nową dyrektorkę.

