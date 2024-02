„Warto było zrobić ją na światowym poziomie”. Wyjątkowa szkoła w Garbatce-Letnisku otwarta Anna Orzeł 17.02.2024 15:37 Otwarto siedzibę Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku. To jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Placówka zyskała nowoczesne pracownie i warsztaty, halę widowiskowo-sportową i internat. Koszt inwestycji to 124 miliony złotych.

Jest najnowocześniejszy w Polsce i jedyny taki w Europie. Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku ma nową siedzibę. Potocznie nazywana „Drzewną” umiejętnie łączy tradycję z nowoczesnością, ale jej znakiem firmowym jest znakomita, branżowa edukacja.

Ola Śliwkowska, która w tym roku zdaje maturę, wie, że przed laty dokonała dobrego wyboru. – Przychodząc tutaj do szkoły jeszcze nie byłam tego pewna tak naprawdę, ale podczas lekcji, tych wszystkich naszych zawodowych i tych wyjść wszystkich do lasu, praktyk, zdecydowałam, że to jest właśnie to, co chcę robić i to jest moja pasja i bez tego już nie potrafię tak naprawdę żyć – mówi maturzystka.

Szkoła kształci m.in. w zawodach: stolarz, cieśla czy dekarz. Oferuje uczniom, których jest 300, sale warsztatowe, wyposażone w profesjonalne maszyny, pracownie językowe i informatyczne.

– Na miejscu jest też hala widowiskowo-sportowa i internat – mówi dyrektor placówki Mirosław Dziedzicki. – Szkoła jedyna, może ze względu również na atmosferę i na zaangażowanie nauczycieli, bo jest to ten element, który jest najważniejszy tworzący szkołę. Piękna architektura to tylko opakowanie. Całość to ludzie. Zawsze chwaliliśmy się ludźmi relacjami, jakością kształcenia zawodowego.

Projekt od początku nadzorował i finansował samorząd Mazowsza. "Drzewna" miała być i jest impulsem do rozwoju szkolnictwa zawodowego.

– Kształcą się tu młodzi ludzie z całej Polski – tłumaczy wicemarszałek Rafał Rajkowski. – Ilość słuchaczy, która się zwiększa już teraz lawinowo będzie świadczyła o tym, że warto było postawić tę szkołę, warto było rzeczywiście zrobić ją na poziomie takim światowym, bo dzisiaj mamy taką perełkę, możemy być dumni z tego, że ona jest umiejscowiona właśnie na ziemi radomskiej, co nie bardzo cieszy.

Budowa szkoły trwała niespełna dwa lata. Koszt inwestycji to 124 miliony złotych.

Źródło: RDC Autor: Anna Orzeł/AP