Warszawski „Staszic” najlepszym liceum w kraju wg „Perspektyw” RDC 13.01.2024 15:19 Najlepszym liceum w kraju – według rankingu „Perspektyw ” jest warszawskie XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. Szkoła od lat trafia do czołówki rankingu. W ubiegłym roku, dwa lata temu i trzy lata temu było na pierwszym miejscu. Najlepsze licea w Płocku zaś znalazły się poza pierwszą setką w rankingu.

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie (autor: Gytha, CC BY-SA 2.5 /Wikimedia Commons)

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie jest najlepszym liceum w kraju według rankingu „Perspektyw”.

Szkoła od lat trafia do czołówki rankingu. W ubiegłym roku, dwa lata temu i trzy lata temu było na pierwszym miejscu, cztery lata temu na drugim. W 2019 r. i 2015 r. także było na pierwszym, w 2017 r. i 2016 r. – na miejscu drugim, a w 2018 r. – na trzecim.

„Staszic” nazywany jest królestwem matematyki, fizyki i informatyki. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską. Uczniowie mogą na tej uczelni uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Szkoła współpracuje też z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy UW prowadzą część zajęć w klasach z rozszerzonym nauczaniem matematyki. Co roku uczniowie szkoły są wśród laureatów i finalistów olimpiad z przedmiotów ścisłych.

Szkoły w Płocku

W Płocku zaś Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Małachowskiego zajęło 166 miejsce – to spadek o 33 punkty, III LO jest na 347 pozycji – niżej niż przed rokiem o 71 oczek, trzecia „Jagiellonka” znalazła się na 439 miejscu i tym samym wróciła do pierwszej pięćsetki.

W rankingu techników na 97 miejscu znalazł się Zespół Szkół Centrum Edukacji im Łukasiewicza. Szkołą spadła o 14 punktów, ale wciąż utrzymuje się w pierwszej setce.

– Bardzo się cieszymy, choć gdzieś w cieniu jest niedosyt, że to miejsce jest niższe niż rok temu. Całość jednak dopełnia to, że jesteśmy jedynym technikum w regionie, które znalazło się w tym rankingu. Recepta jest tylko jedna, to nieustanna praca – mówi dyrektor szkoły Bartłomiej Biernacki.

Kapituła rankingu pod przewodnictwem rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszarda Koziołka brała pod uwagę sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych. Dla szkół z maturą dwujęzyczną w obliczeniach rankingowych uwzględniono dodatkowo wyniki z egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.

W rankingu liceów i techników uwzględniono tylko szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2023 r., na arkuszach standardowych i niestandardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej odpowiednio dla liceów i techników.

