Wojewoda przekazał Warszawie budynek przejęty od Rosji. Co tam będzie? Przemysław Paczkowski 12.01.2024 16:02 Budynek przejęty od Federacji Rosyjskiej jest już w rękach stolicy. Chodzi o nieruchomość przy Kieleckiej 45. Po wielu miesiącach wymiany dokumentów między stołecznym ratuszem a urzędem wojewody mazowieckiego budynek został oficjalnie przekazany. — Będzie teraz służył warszawskim dzieciom — oznajmił prezydent Warszawy. Przy kieleckiej 45 ma powstać szkoła specjalna.

15 W budynku przejętym od Federacji Rosyjskiej będzie szkoła specjalna (autor: PAP/Albert Zawada)

W budynku przy ulicy Kieleckiej 45 będzie się mieściła szkoła specjalna. Wojewoda mazowiecki zgodził się na przekazanie władzom stolicy obiektu przejętego od Federacji Rosyjskiej. Do marca 2022 roku mieściła się tam szkoła dzieci rosyjskich dyplomatów.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że budynek teraz będzie służył warszawskim dzieciom.

— Mam nadzieję, że już w przyszłym roku, dlatego, że potrzebny jest tutaj remont. Miejsce jest rzeczywiście bardzo dobre na tego typu potrzeby. Jest w samym centrum miasta. Chcielibyśmy, żeby z tej szkoły mogło korzystać między 150 a 200 dzieci — oznajmił Trzaskowski.

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski podkreślił, że to pierwszy krok w kierunku lepszej współpracy wojewody z miastem.

— To jest cel publiczny, miasto od dawna mówi o tym, że będzie tu szkoła specjalna. Nie znam i nie wnikałem w powody, dlaczego nie było to zrobione wcześniej. Udało się to zrobić teraz. Robimy kolejny krok do przodu — stwierdził Frankowski.

Budynek przy ul. Kieleckiej 45 ma ponad 7400 mkw. Choć został przejęty przez miasto, stanowi obecnie własność Skarbu Państwa. By można było trwale zmienić jego przeznaczenie i przeprowadzić niezbędne prace adaptacyjne, konieczne było przekazanie go miastu na własność – do czego niezbędna była zgoda wojewody mazowieckiego.

Szkoła dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Plan wspiera także Rada Warszawy, co potwierdziła obecna na konferencji przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Ewa Janczar.

— Dzisiaj rozpoczyna się proces przekazania tego miejsca naszym warszawskim uczniom. Nie ma żadnych przeszkód przestrzennych na tym terenie, od 2010 roku obowiązuje miejscowy plan i zawsze to miejsce było przeznaczone pod usługi oświatowe. W imieniu Rady Warszawy jesteśmy gotowi do jak najszybszego przyjęcia uchwały do utworzenia na tym terenie szkoły — powiedziała Janczar.

Zgodnie z planami ratusza, budynek przy ul. Kieleckiej zostanie przeznaczony na szkołę dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. W tej chwili w Warszawie są 84 szkoły i placówki specjalne.

— Potrzeby w zakresie kształcenia specjalnego są ogromne. Obserwujemy lawinowy wzrost liczby dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Według wstępnych szacunków Biura Edukacji, w placówce przy ul. Kieleckiej będzie można zapewnić ok. 150–200 miejsc dla uczniów — poinformowała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Kaznowska podkreśliła jednak, że placówka wymaga przeprowadzenia remontu m.in. łazienek, sali gimnastycznej oraz częściowej adaptacji do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami np.: montażu windy, podjazdów, zapewnienia dostępności pomieszczeń – toalet czy stołówki oraz przygotowania sal lekcyjnych i gabinetów specjalistycznych. Budynek dysponuje zapleczem do aktywności fizycznej i rekreacji oraz rehabilitacji. W placówce są dwie sale gimnastyczne, sala z przeznaczeniem na siłownię, sala z przeznaczeniem na usprawnianie ruchowe oraz terapię integracji sensorycznej, dwa zewnętrzne boiska oraz ogrodzony teren.

Dużą zaletą placówki przy ul. Kieleckiej jest centralna lokalizacja (Stary Mokotów) oraz dobry dojazd środkami transportu publicznego. Przy szkole jest również parking, który umożliwia wjazd na teren pojazdom dowożącym uczniów z niepełnosprawnościami.

Prace remontowe mają zakończyć się do końca 2024 roku, co umożliwiłoby uruchomienie placówki na początku 2025 roku.

Budynek przy Kieleckiej 45

Kielecka 45 do niedawna była zajmowana przez Federację Rosyjską – pierwotnie na mocy porozumień międzynarodowych przewidujących wykorzystanie tego obiektu na cele dyplomatyczne. Od wielu lat nie pełnił jednak takiej funkcji i dlatego Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Federacji Rosyjskiej zwrot bezprawnie zajmowanej nieruchomości.

Strona rosyjska nie zdecydowała się jednak na dobrowolne wydanie budynku. Warszawa – we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Prokuratorią Generalną – doprowadziła więc do komorniczego przejęcia nieruchomości. Dodatkowo Federacja Rosyjska została zobowiązana do zapłaty należności w wysokości 20,5 mln zł oraz odsetek za bezumowne korzystanie z Kieleckiej 45.

Egzekucja komornicza została przeprowadzona 29 kwietnia 2023 r. Warszawa natychmiast zwróciła się do wojewody mazowieckiego o przekazanie obiektu samorządowi na cele edukacyjne.

Pierwszym z budynków odzyskanych przez Warszawę od Federacji Rosyjskiej było tzw. Szpiegowo, kompleks budynków przy ul. Sobieskiego 100. Jego komornicze przejęcie nastąpiło 11 kwietnia 2022 r. Od tego czasu trwało badanie stanu technicznego budynków. Władze Warszawy przygotowały też koncepcję zagospodarowania ich oraz przylegającego terenu. Podczas konferencji prasowej prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział rozmowy z wojewodą mazowieckim na temat przyszłości "Szpiegowa" i warunków jego przekazania miastu. Zaznaczył też, że część budynków od strony ulicy Sobieskiego zostanie zburzona.

Czytaj też: Legionowo oblężone przez dziki. Miasto chce koordynatora ds. dzikich zwierząt

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/DJ