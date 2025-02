Podstawówka na Białołęce przepełniona. „Z roku na rok jest coraz bardziej tragicznie” Adrian Pieczka 25.02.2025 06:33 Rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 110 na warszawskiej Białołęce apelują o pilną rozbudowę placówki. – Sytuacja dzieci w szkole jest z roku na rok coraz bardziej tragiczna, bo w tej chwili te dwie zmiany to już ledwo ciągną, a budują się nowe wielkie osiedla – mówi Dominika Rybarczyk ze szkolnej Rady Rodziców.

SP nr 110 na Białołęce (autor: RDC)

Szkoła Podstawowa nr 110 na Białołęce jest niemal dwukrotnie przepełniona. W budynku z lat 60. uczy się 561 uczniów. Dzieci mają lekcje w systemie dwuzmianowym, a w perspektywie lat możliwa jest również trzecia zmiana, ponieważ okolica coraz bardziej się rozbudowuje, a mieszkańców przybywa.

Rodzice już dwa lata temu na spotkaniu z miejskimi i dzielnicowymi radnymi apelowali o wykorzystanie okolicznej działki po dawnym domu dziecka w celu rozbudowy szkoły.

– Nic przez te dwa lata faktycznie się więcej nie wydarzyło. Sytuacja dzieci w szkole jest z roku na rok coraz bardziej tragiczna, bo w tej chwili te dwie zmiany to już ledwo ciągną, a budują się nowe wielkie osiedla. To są potencjalnie kolejne dzieci, które za kilka lat będą uczniami naszej szkoły. Dla nich naprawdę fizycznie tego miejsca już zabraknie. I co wtedy? – pyta retorycznie Dominika Rybarczyk ze szkolnej Rady Rodziców.

Studium wykonalności placówki przy ulicy Bohaterów 50 odebrano w czerwcu zeszłego roku.

– Otrzymane studium zakłada powstanie wielooddziałowej placówki oświatowej wraz z pełnowymiarową halą sportową oraz infrastrukturą techniczną. Wstępny kosztorys wykonania kompleksu szacuje się na 100 milionów złotych. Dodatkowo Urząd Dzielnicy Białołęka prowadzi aktualnie remont sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 110 oraz planuje ogłosić postępowanie przetargowe na modernizację strefy sportowej przy placówce – informuje rzeczniczka dzielnicy Katarzyna Wiejowska.

Jak jednak podnoszą rodzice, dzielnica zabezpieczyła niewystarczające środki na remont sali gimnastycznej, przez co nie udało się wyłonić wykonawcy w przetargu.

Na ten moment Białołęka nie podaje konkretnego terminu rozpoczęcia dalszych plac nad placówką przy ulicy Bohaterów 50.

