Białołęka odkupiła park od banku. Na tym terenie są pomniki przyrody Joanna Tarkowska-Klinke 16.02.2025 17:20 Dzielnica odkupiła park od banku. Chodzi o warszawską Białołękę i dawny park dworski Wiśniewo. - To miejsce o niezwykłej wartości przyrodniczej i historycznej - mówił w Popołudniu RDC wiceburmistrz Białołęki Jan Mackiewicz.

Białołęka odkupiła park od banku. Na tym terenie są pomniki przyrody (autor: RDC)

Park Wiśniewo – zielona perła Białołęki – pozostaje terenem publicznym. Dzielnica odkupiła ten wyjątkowy obszar od banku. Jak mówił w Popołudniu RDC wiceburmistrz Białołęki Jan Mackiewicz, to miejsce o niezwykłej wartości przyrodniczej i historycznej.

- Jest 14 dębów - pomników przyrody. Pozostałość po starym takim założeniu dworkowym to był majątek Srebrna Góra z piękną, romantyczną historią w tle. Ostatnią żyjącą właścicielką była hrabina Stanisława Prus-Wiśniewska, malarka, postać bardzo barwna - tłumaczył na naszej antenie.



Park pozostanie terenem zielony, ogólnodostępnym.

- Trochę czeka nas wyzwań związanych z tym terenem. Musimy go mówiąc wprost posprzątać. Chcemy to zrobić jak najszybciej, żeby można było tam spokojnie wejść, w sposób taki bezpieczny, żeby to było takie miejsce, gdzie można przyjść, pospacerować, usiąść, posłuchać ptaków - wskazał wiceburmistrz.



Park Wiśniewo ma blisko 9 hektarów powierzchni. Jest zlokalizowany pomiędzy ulicami Modlińską, Sąsiedzką, Braci Zawadzkich i Podróżniczą.

