Wolne miejsca jeszcze są. Rekrutacja do szkół średnich na Mazowszu RDC 18.08.2023 20:52 Władze samorządowe zapewniają - każdy uczeń znajdzie dla siebie miejsce w szkole ponadpodstawowej. W placówkach edukacyjnych na Mazowszu trwają przygotowania do nowego roku szkolnego. Sprawdziliśmy, jak wyglądają wyniki rekrutacji w Płocku, Siedlcach czy Ciechanowie.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych (autor: UM Warszawa)

W Ciechanowskich szkołach średnich zostały ostatnie pojedyncze miejsca.

- Można je znaleźć nie tylko w branżówkach i technikum, ale także w liceum - informuje wicestarosta ciechanowski Marek Marcinkowski. - Jesteśmy już po etapie rekrutacji uzupełniającej i jeszcze są pojedyncze miejsca w I Liceum Ogólnokształcącym i kilka w technikum, i w szkołach branżowych. Natomiast są trudności z pozyskaniem nauczycieli do przedmiotów zawodowych - tłumaczy.





Prawdopodobnie będą zatrudniani nauczyciele emerytowani. W placówkach trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego - kończą się remonty dachów i sal gimnastycznych.

Siedlce

W Siedlcach natomiast każdy absolwent podstawówki znajdzie dla siebie miejsce w szkole średniej. Kompletu nie mają nawet najbardziej oblegane licea. W tegorocznej rekrutacji udział wzięło prawie 2,5 tysiąca osób.

- Po pierwszej turze naboru mieliśmy zaledwie 104 osoby nieprzyjęte, z czego część już znalazła sobie miejsce w szkołach, więc nie przewidujemy, że któreś dziecko będzie nieprzyjęte w ogóle do szkoły. Natomiast może wystąpić sytuacja, że no nie będzie to jednak ta wymarzona szkoła, ale to jest zależne od wyników, jakie dziecko osiągnęło na egzaminach - mówi naczelniczka wydziału edukacji Katarzyna Wawryniuk.



W nowym roku szkolnym w szkołach ponadpodstawowych w Siedlcach uczyć się będzie niemal 600 uczniów więcej niż w ubiegłym roku. Brakuje tam jednak nauczycieli, na których czeka ponad 50 wakatów.

Płock

Dobre informacje także dla uczniów z Płocka - w tamtejszych szkołach ponadpodstawowych są jeszcze wolne miejsca w pierwszych klasach. Trwa rekrutacja uzupełniająca.

- Każdy absolwent podstawówki znajdzie dla siebie miejsce - zapewnia Agnieszka Harabasz, dyrektor wydziału oświaty w płockim urzędzie miasta. - Oczywiście może się zdarzyć, że nie dostanie się do tej szkoły, do której chciało, ale liczba 179 miejsc jeszcze w naszych szkołach, prowadzonych przez miasto Płock, świadczy o tym, że możemy powiedzieć, że żadne dziecko nie pozostanie bez możliwości kontynuacji nauki. Pamiętajmy, że mamy także szkoły niepubliczne, które również cieszą się powodzeniem - wskazuje.

Dla absolwentów ósmych klas płockie szkoły publiczne i niepubliczne przygotowały w sumie ponad 3,8 tys. miejsc. Wśród płockich liceów najbardziej oblegana była Jagiellonka, a wśród szkół technicznych Technikum Elektryczne.

Warszawa

Również wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska zapewnia, że każdy uczeń znajdzie miejsce w stołecznej szkole ponadpodstawowej.

– W sierpniu odbywają się egzaminy poprawkowe uczniów, którzy nie dostali promocji do drugiej klasy, więc prawdopodobnie w systemie jeszcze dojdą wolne miejsca, jeżeli część uczniów jednak otrzyma promocję do drugiej klasy. Wówczas miejsca wrócą do puli rekrutacji – mówi.

W ubiegłym tygodniu wolnych było blisko dwa tysiące miejsc, a uczniów, którym nie udało się dostać do szkoły o 700 więcej.

Oficjalnie do szkół przyjętych jest już 29 tys. uczniów. Wśród nich jednak także widać ruchy i zmiany placówek.

– Uczniowie, którzy dostali się do liceum, ale niekoniecznie do tego przez siebie wymarzonego, składają też odwołania i szukają miejsc w innych liceach. Cały czas więc widzimy duży ruch, ale jestem przekonana, że na 1 września wszyscy zdążą i każdy znajdzie miejsce w warszawskiej szkole – dodaje Kaznowska.

Wykaz wolnych miejsc w wybranych szkołach można znaleźć na stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

