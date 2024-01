Ile wolnego dla uczniów? Sprawdź kalendarz szkolny 2024

Po dwóch tygodniach bez szkoły mazowieccy uczniowie będą mieli teraz ciągiem niemal równo dwa miesiące nauki. Najbliższe wolne wypadnie od 28 marca do 2 kwietnia – to ferie wiosenne związane ze świętami wielkanocnymi. Zakończenie roku zaś wypada 21 czerwca, do tego czasu jednak uczniów czeka pięć miesięcy nauki.