Ślisko na drogach Mazowsza. Jest ostrzeżenie IMGW dla całego regionu RDC 07.03.2023 22:06 Alert pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydał dla całego województwa mazowieckiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 22:00 do środy do godz. 9:00.

Ślisko na drogach i alert IMGW (autor: zdjęcie ilustracyjne)

W nocy z wtorku na środę utrzymywać się będzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Nadal występować będą różnego rodzaju opady i jak powiedziała synoptyk IMGW Dorota Pacocha miejscami może wystąpić oblodzenie.

W związku z tym IMGW wydał alerty dla całego województwa mazowieckiego.

Wydano ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące oblodzenia. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. 🚙⛸️❄️

Ostrzeżenia obowiązują od godzin wieczornych przez cała noc. ⏰#IMGW #meteo #uwaga #oblodzenie pic.twitter.com/k7zBTgYGGu — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 7, 2023

„W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie nadal duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe lokalne rozpogodzenia na północy kraju. Nadal będą występowały opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. W Sudetach prognozujemy przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 5 cm” – powiedziała Dorota Pacocha.

Jak przekazała synoptyk IMGW, temperatura minimalna wyniesie od minus 5 stopni Celsjusza na północy i w kotlinach karpackich, do plus dwóch stopni Celsjusza w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Dodała, że w nocy miejscami będzie występowało oblodzenie nawierzchni dróg i chodników. Na to zjawisko wydane zostały ostrzeżenia na znaczny obszar Polski.

Wiatr, jak podała synoptyk IMGW, będzie przeważnie umiarkowany, na północy dość silny i okresami porywisty. Na północy te porywy wyniosą do ok. 65 km/h, nad morzem do 80 km/h. W Sudetach porywy sięgną do 75 km/h, a w Tatrach do 90 km/h i tam spodziewane są zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda na środę

Środa zapowiada się wciąż z zachmurzeniem dużym z większymi przejaśnieniami. Rozpogodzenia możliwe będą tylko lokalnie na północnym wschodzie.

Miejscami popada śnieg, deszcz ze śniegiem, a w południowej części kraju także deszcz. „W Sudetach kolejny przyrost pokrywy śnieżnej o kolejne 5 cm” – przekazała synoptyk IMGW.

Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, do 3 stopni w centrum. Najwyższe wartości spodziewane są na Podkarpaciu. Tam do 8 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Jeszcze nadal porywisty. Na północy te porywy do 65 km/h, a nad morzem do 75 km/h. Powieje z zachodu.

