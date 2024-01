Przyrost wody w rzekach na Mazowszu. Są przekroczone stany ostrzegawcze [SPRAWDŹ]

Jak ustaliło Radio dla Ciebie, sześć mazowieckich rzek ma przekroczone stany ostrzegawcze. Jest to Wkra, Mławka, Utrata, Liwiec, Iłżanka i Pilica. — Najbardziej dynamiczna sytuacja jest na Utracie, ponieważ tam w ostatnich dwunastu godzinach stan wody wzrósł o 25 centymetrów — wyjaśnia rzecznik IMGW. Jak zaznaczył, do Polski dociera również syberyjskie powietrze. W nocy temperatura na wschodzie Mazowsza spaść nawet do minus 17 stopni.