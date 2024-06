Bezpieczne biwakowanie. Porady od harcerzy z Hufca ZHP Podlasie w Siedlcach [SPRAWDŹ] Beata Głozak 29.06.2024 11:32 Harcerze z Hufca ZHP Podlasie w Siedlcach przygotowali dla Mieszkańców województwa mazowieckiego poradnik bezpiecznego biwakowania. Co wziąć ze sobą, jakie miejsce wybrać, i o czym pamiętać — mówi w rozmowie z RDC przewodnik Alek Panasiuk.

Jak bezpiecznie biwakować? (autor: pixabay/zdjęcie ilustracyjne)

ABC bezpiecznego biwakowania mają dla mieszkańców Mazowsza harcerze z Hufca ZHP Podlasie w Siedlcach.

Przewodnik Alek Panasiuk podkreśla, że elementem wyposażenia, którego nie wolno pominąć jest apteczka. Taka, która może uratować nam życie, jest wielkości kosmetyczki

— Miejmy ze sobą jakieś bandaże, gazę, miejmy ze sobą chustę trójkątną, którą założymy na złamaną rękę. Jeżeli nas stać, kupmy sobie np. opaskę uciskową na wypadek nagłego krwotoku. Coś do odkażania ran. Mówię o apteczce też w kontekście środków na owady, kremu z filtrem od słońca, leków, które na stałe przyjmujemy — wymienia Panasiuk.

Co wziąć ze sobą?

Przed podróżą, w zależności od tego gdzie się wybieramy, spakujmy odpowiedni sprzęt i dodatkowe wyposażenie.

— Jeżeli idziemy w góry, pamiętajmy o jakiejś kurtce przeciwdeszczowej, odpowiednich butach. Jeżeli idziemy z kijkami, to o kijkach. Pamiętajmy o tym, żeby na przykład mieć sprzęt, którym będziemy ładować nasz telefon, żeby się nie rozładował, żebyśmy mieli dostęp cały czas do sieci komórkowej i w razie czego mogli wezwać pomoc — mówi.

Numery alarmowe

Harcerze radzą też, aby pamiętać o numerach alarmowych, które przydadzą nam się w sytuacjach kryzysowych. Pierwszy i podstawowy to numer 112.

— Czy numer na pogotowie ratunkowe 999, ale pamiętajmy też o numerze do Wodnego, Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 601 100 100, o numerze do GOPR-u 601 100 300. Pamiętajmy też o tym, że mamy na przykład aplikację „ratunek”, w której możemy nie dość, że wezwać pomoc, to automatycznie przesłać naszą lokalizację. Warto taką aplikację sobie zainstalować — przypomina.

Gdzie rozbić biwak?

Kiedy wybieramy się na biwak do lasu, ważny jest wybór odpowiedniego stanowiska, w którym będziemy spędzać czas. – Przede wszystkim rozkładajmy się w miejscu do tego przeznaczonym – podkreśla harcerz.

— Na polu obozowym, na polu biwakowym, które jest do tego przeznaczony. Odradzam nocowanie na dziko, bo po pierwsze nie jest to odpowiednie, a po drugie może być niebezpieczne. Oczywiście zadbajmy też o to, żeby w miejscu, w którym nocujemy, było miejsce, w którym możemy się schronić, najlepiej zadaszone, najlepiej murowane. No i oczywiście zadbajmy o to, żeby nasze obozowisko było w płaskim terenie, najlepiej na jakiejś polance, w wielkim oddaleniu drzew — mówi.

Fanom wycieczek do lasu – przypominamy, że Lasy Państwowe przygotowały miejsca, w których można bezpiecznie przenocować w ramach akcji „nocuj w lesie”.

