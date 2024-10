Więcej niż 6 tys. dzików do odstrzału? Dziś rozmowy o zwiększeniu limitów RDC 21.10.2024 06:44 Na południu Mazowsza rośnie ryzyko rozprzestrzenienia ASF. Do odstrzału sanitarnego przeznaczono sześć tysięcy dzików w regionie, lecz jak się dowiedzieli reporterzy Polskiego Radia RDC, dziś odbędą się rozmowy dotyczące zwiększenia limitów o nawet 20 procent. — Nasze rekomendacje zostały już przekazane do Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa — mówi powiatowy lekarz weterynarii w Radomiu Grzegorz Zaborski.

Rośnie ryzyko rozprzestrzenienia ASF na Mazowszu (autor: pexels/zdjęcie ilsutracyjne)

Rośnie ryzyko rozprzestrzenienia ASF na Mazowszu, czyli afrykańskiego pomoru świń. Chodzi o południe naszego regionu.

Dzisiaj o godzinie 10 odbędzie się w tej sprawie ważne spotkanie. Jak się dowiedzieli reporterzy Polskiego Radia RDC, rozmowy dotyczyć będą zwiększenia odstrzału sanitarnego dzików, i to nawet o 20 procent.

— Nasze rekomendacje zostały już przekazane do Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa — mówi powiatowy lekarz weterynarii w Radomiu Grzegorz Zaborski — Propozycje dotyczą zwiększenia limitów z kierunkowaniem na obszary graniczące, czyli lubelskie, świętokrzyskie. No to mniej więcej od 10 do 20 proc. z przypadającej nam puli — informuje.

Południe Mazowsza zagrożone?

Mazowiecki wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Jakubczak spotka się w tej sprawie z powiatowymi lekarzami. Jak podkreśla, największy problem, jeśli chodzi o ASF, jest właśnie na południu Mazowsza.

— Radomszczyzna, Kozieńce, Grójec, Radom. W Kozienicach mamy dużo świeżych dzików. W tej chwili były trzy, ale chyba jest to rozwojowe — wymienia Jakubczak.

Od kwietnia na Mazowszu wybito już około 6 tysięcy dzików, drugie tyle myśliwi odstrzelą do końca marca.

Czy bariery zapachowe pomagają?

Pomocą w walce z ASF okazują się bariery zapachowe odstraszające migrujące zwierzęta.

Jak mówi mazowiecki wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Jakubczak, zapory sprawdzają się już m.in. w okolicach Żuromina.

— Są one cały czas utrzymywane na północy Mazowsza przez Lasy Państwowe w postaci oprysków codwutygodniowych przy pomocy repelentów, środków odstraszających. Północ jest całkiem spokojna, jeżeli chodzi o wyniki badań dzików odstrzelonych. To są niewielkie odcinki, bo w sumie tych barier jest kilkadziesiąt kilometrów — informuje Jakubczak.

Zapora jest także w okolicach Kozienic i Zwolenia na wałach wiślanych. Będzie także nowa – w powiecie ostrołęckim.

— Teraz namierzyliśmy troszeczkę więcej dzików dodatnich na Podlasiu, więc już rozpoczęliśmy rozmowy z powiatowym lekarzem w Ostrołęce. Tam również chcemy posadowić ok. 20-kilometrową barierę zapachową. Liczymy na to, że Lasy Państwowe będą nas tutaj wspierać — dodaje Jakubczak.

W całym kraju w tym roku wykryto 1466 przypadków ASF u padłych i odstrzelonych dzików i 44 ogniska w hodowlach trzody, w tym jedno na Mazowszu, pod Iłżą w czerwcu.

