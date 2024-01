Żeby dotrzeć do domu, muszą skakać przez kałuże. Co z drogą na osiedlu Piecyka? Przemysław Paczkowski 03.01.2024 22:08 Mieszkańcy osiedla Piecyka na warszawskim Targówku skarżą się na brak bezpiecznego dostępu do mieszkań i domów. W sprawie zainterweniował stołeczny radny Marek Szolc. Jak czytamy w interpelacji - obecnie dostęp do posesji jest możliwy jedynie przez nieutwardzone drogi. Podczas opadów mieszkańcy muszą przeskakiwać przez kałuże.

Zdjęcie ilustracyjne (autor: pixabay)

Nie mają utwardzonej drogi dojazdowej, podczas deszczu muszą skakać przez kałuże. Tak jest na osiedlu Piecyka w Warszawie. W sprawie zainterweniował stołeczny radny Marek Szolc, który złożył interpelację.

- Mieszkańcy mają prawo do drogi dojazdowej - mówi Marek Szolc. - Ta sprawa to niestety popis niekompetencji ze strony urzędu, który wydał pozwolenie na budowę bez wyznaczenia drogi dojazdowej. To jest szkolny błąd. Jestem naprawdę w szoku, że coś takiego miało miejsce. Urząd dzielnicy nie powinien teraz rozkładać rąk i udawać, że nic nie może zrobić - tłumaczy.



Sytuację pod lupę wzięło Biuro Kontroli stołecznego ratusza. Jak wskazuje radny, to urząd dzielnicy Targówek jest winny całej sytuacji, bo podejmował nieskuteczne negocjacje z inwestorem budującym osiedle.

- W tej chwili nie możemy zadeklarować, czy droga dojazdowa powstanie - mówi rzecznik Targówka Rafał Lasota. - Problem został przełożony na poziom miasta. Po 8 stycznia mamy spotkanie w mieście na ten temat. Bierzemy wszystkie dokumenty, które my mamy u siebie w dzielnicy, między innymi układ drogowy. Wiemy, że mieszkańcy są zainteresowani. Chcemy im pomóc, natomiast musimy zobaczyć, jakie są możliwości - wyjaśnia.



Na terenie osiedla przy ulicy Piecyka mieści się ponad 150 mieszkań.

Czytaj też: Przystanek-widmo na Mokotowie. „Zero informacji, a ludzie są zdziwieni”