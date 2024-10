Przetworzy prawie 300 tys. ton odpadów rocznie. Otwarcie spalarni na Targówku na ostatniej prostej Adam Abramiuk 10.10.2024 18:57 Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej w Warszawie jest już prawie gotowy. Instalacja będzie przetwarzać prawie 300 tys. ton odpadów rocznie, a w zamian wyprodukuje energię cieplną i elektryczną dla miasta. — Wszystko, co jest związane z ekologią, tam się mieści — mówi Renata Niewitecka przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska.

4 Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej (autor: Renata Niewitecka Radna m.st. Warszawy)

Otwarcie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na warszawskim Targówku jest już na ostatniej prostej. Trwają ostatnie odbiory. Inwestycja przeszła wizytę Komisji Ochrony Środowiska Rady Warszawy.

ZUSOK przy ul. Zabranieckiej to największa w Polsce instalacja termicznego przekształcania odpadów. Dzięki rozbudowie obiekt zwiększy swoją moc siedmiokrotnie. Instalacja będzie przetwarzać prawie 300 tys. ton odpadów rocznie, a w zamian wyprodukuje energię cieplną i elektryczną dla miasta.

— Wszelkie prace się zakończyły, także już są testowane maszyny. Mieliśmy nawet pokaz łapek, które będą chwytały odpady, które będą trafiać do pieców do spalenia, więc to wszystko jest w fazach już testu — mówi przewodnicząca Komisji Renata Niewitecka.

Spalarnia zapewni energię cieplną i elektryczną dla miasta.

— Będzie prawie 300 tysięcy ton odpadów rocznie przetwarzane. Na terenie też pojawiły się zielone dachy, będziemy zbierać wodę odpadową. Wszystko, co jest związane z ekologią, tam się mieści — dodaje Niewitecka.

W zakładzie będzie działać też sortownia, do której rocznie będzie mogło trafić aż 30 tys. ton odpadów z pojemników niebieskiego (papier) i żółtego (plastik, metal).

Przez cały zakład przebiegać będzie też ścieżka edukacyjna prowadząca do punktu widokowego na wysokości 70 m nad ziemią.

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/DJ