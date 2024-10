Coraz mniejsze zainteresowanie turystów lataniem z Radomia. „To lotnisko trwale deficytowe” Iwona Rodziewicz-Ornoch 09.10.2024 21:53 Zakładano 1 milion pasażerów, na razie jest 100 tysięcy. Spada zainteresowanie turystów lataniem z Radomia. W sezonie wakacyjnym, czyli od początku czerwca do końca września, lotnisko obsłużyło niecałe 71 tys. osób. To o 6 proc. mniej niż w tym samym okresie rok temu.

Lotnisko Warszawa-Radom (autor: Grzegorz Tuszyński/Lotnisko Warszawa-Radom)

Dziesięć razy mniejsze zainteresowanie lataniem z Radomia niż zakładał port. Mimo to Polskie Porty Lotnicze nadal dostrzegają potencjał rozwoju tego lotniska - mówi rzeczniczka mówi Anna Dermont, rzecznik prasowa PPL S.A., zarządzającego portem.

- Obecny rozkład lotów będzie obowiązywał do końca października i w ciągu tego miesiąca realizowane będą już ostatnie w tym sezonie rejsy czarterowe w rejon Bałkanów i Turcji, a dokładną siatkę połączeń na zimę poznamy wraz ze zmianą czasu, czyli pod koniec października - wyjaśnia Dermont.



Lotnisko w Radomiu będzie generować straty - komentuje Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

- Będą oczywiście stawać na głowie władze portów lotniczych jako właściciel tego lotniska, ale nie żeby ono przynosiło zyski, tylko żeby minimalizować straty. I takie opowieści, że za parę lat będzie milion, docelowo może być nawet milion osiemset, to trzeba włożyć między bajki... - mówi.



Zdaniem eksperta to, co jest realne, ale nie do osiągnięcia w rok czy nawet 5 lat, to poziom około 400-500 tys. pasażerów rocznie.

- Niestety pasażerowie nie chcą latać z radomskiego lotniska - zaznacza Furgalski. - Niestety musimy się z tym pogodzić, mówią to przewoźnicy, że nie chcą latać z tego lotniska, dlatego że pasażerowie nie chcą latać w takiej liczbie, żeby otwieranie kolejnych połączeń było możliwe. Niestety musimy pogodzić się ze złymi statystykami i z tym, żeśmy sobie zafundowali kolejne lotnisko trwale deficytowe - mówi.



W okresie wakacyjnym z Radomia pasażerowie mogli podróżować na sześciu trasach: do Rzymu, Tirany, Prewezy, Antalyi, Larnaki i Podgoricy. Lotnisko Warszawa-Radom ruszyło w kwietniu ubiegłego roku.

