Mniej wypadków, ale więcej ofiar. Nowa kampania policji ws. bezpieczeństwa na drogach Anna Orzeł 15.07.2023 11:32 „Dla każdego jest miejsce na drodze” to hasło kampanii społecznej, którą w Radomiu prowadzi mazowiecka policja. Jej celem jest uświadomienie zagrożeń w ruchu. Funkcjonariusze mogą liczyć na wsparcie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i miejskiej spółki Radkom.

Dla każdego jest miejsce na drodze (autor: RDC)

Mazowiecka policja rozpoczęła kampanię pn. „Dla każdego jest miejsce na drodze”. Jej podstawowym celem jest uświadomienie zagrożeń w ruchu.

W pierwszym półroczu tego roku było mniej wypadków, ale więcej ofiar – pieszych, rowerzystów i motocyklistów. To głównie do nich oraz do kierowców ciężarówek adresowana jest ta kampania.

– Chcieliśmy uświadomić kierowców pojazdów o dużych gabarytach, że nie są sami na drodze. Oczywiście piesi, rowerzyści i motocykliści też muszą mieć świadomość, że zagrożenie czyha wszędzie – mówi zastępca szefa mazowieckiej drogówki Rafał Kamiński.

Z kolei Katarzyna Janik ze spółki Radkom zapewnia, że firma wesprze policyjne działania.

– Pomożemy w wyprodukowaniu materiałów graficznych, papierowych, filmowych i na pewno będziemy kolportować informacje o całej tej akcji we wszelkim możliwym zakresie – mówi.

Zdaniem dyrektora WORD-u w Radomiu Marcina Ciężkowskiego, wypracowanie bezpiecznych zachowań na drodze wymaga nieustannej edukacji.

– Będziemy propagować filmy instruktażowe, które powstaną na spotkaniach z seniorami, a także z innymi grupami. Będziemy także służyć wiedzą naszych egzaminatorów współpracujących przy produkcji filmów i ulotek – zapewnia.

W planach jest także cykl spotkań edukacyjnych z kierowcami samochodów ciężarowych, m.in. z pracownikami zakładów utylizacji odpadów, z kierowcami podczas kursów reedukacyjnych w WORD oraz spotkania profilaktyczne z seniorami, młodzieżą oraz dziećmi.

Choć kampania rozpoczęła się w Radomiu, to obejmuje cały garnizon mazowiecki.

