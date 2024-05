Zamiast biało-czerwonej flaga generalnego wykonawcy na Polach Ossowskich RDC 02.05.2024 13:51 W Dzień Flagi Rzeczypospolitej zamiast biało-czerwonego sztandaru na terenie budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie powiewa flaga generalnego wykonawcy inwestycji. Robert Wojtaś z Muzeum Wojska Polskiego zapewnia, że stało się tak, aby przetestować wadliwy mechanizm masztów.

Flaga wykonawcy na Polach Ossowskich (autor: Adam Lubiak – Starosta Wołomiński)

Na polach, gdzie ma powstać Muzeum Bitwy Warszawskiej, zamiast flagi Polski powiewa flaga generalnego wykonawcy.

Jak informowaliśmy w Radiu dla Ciebie, na masztach przy budowie muzeum polska flaga wisiała okręcona i poszarpana.

Na początku tygodnia flagę zdjęto i w jej miejsce zamontowano niebieską flagę z logiem wykonawcy prac. To wywołało oburzenie mieszkańców.

jednak Robert Wojtaś z Muzeum Wojska Polskiego zapewnia, że stało się tak, aby przetestować wadliwy mechanizm masztów.

– Okazało się, że mechanizmy nie działają w sposób prawidłowy. Na jednym z masztów proporzec ciągle się obijał, drugi został porwany. Nakazaliśmy wykonawcy zdjęcie i w ramach gwarancji sprawdzenie i wyregulowanie mechanizmów. Żeby można to było sprawdzić, musi tam coś widzieć, a bez sprawdzenia tych mechanizmów nie chcemy wieszać nowych proporców – tłumaczy Wojtaś.

Sytuacja jest o tyle pechowa, że we wtorek z rana na miejsce pojechała specjalna 90-metrowa zwyżka, aby zdjąć flagi z masztów Okazało się jednak, że pojazd wywrócił się na leśnej drodze i przez kilka godzin odbywała się akcja podnoszenia go.

Bitwa Warszawska – rys historyczny

Bitwa Warszawska roku 1920 to największe militarne zwycięstwo Polski od czasów wiktorii wiedeńskiej 1683 r. Sierpniowe zwycięstwo sprzed 100 laty ocaliło niepodległą Polskę i cywilizację łacińską przed komunizmem.

Bitwa ta była kulminacyjnym momentem wojny polsko-bolszewickiej, jednym z decydujących wydarzeń w dziejach Polski, Europy i świata. Jednakże z wyjątkiem Polski ten fakt nie funkcjonuje w świadomości historycznej mieszkańców krajów europejskich.

Zauważył to już w 1931 r. brytyjski dyplomata lord Edgar Vincent d'Abernon, bezpośredni świadek wydarzeń, autor książki „Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata”.

Współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń, posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej doceniane Edgar Vincent d'Abernon

W wyniku Bitwy Warszawskiej 1920 r. straty strony polskiej wyniosły ok. 4,5 tys. zabitych, 22 tys. rannych i 10 tys. zaginionych. Nie są natomiast dokładnie znane straty zadane Sowietom. Przyjmuje się, że ok. 25 tys. żołnierzy Armii Czerwonej poległo w walkach lub zostało ciężko rannych, 60 tys. trafiło do polskiej niewoli, a 45 tys. zostało internowanych przez Niemców.

