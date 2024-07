Kiedy flagi Polski wrócą na maszty w Ossowie, gdzie powstaje Muzeum Bitwy Warszawskiej? Adam Abramiuk 18.07.2024 21:17 Po ponad dwóch i pół miesiąca flagi Polski wciąż nie wróciły na maszty w Ossowie. Jak informowaliśmy w Polskim Radiu RDC, w kwietniu biało-czerwone częściowo zerwały się z masztów przy muzeum Bitwy Warszawskiej – zawinęły się i poszarpały. Po naszej interwencji zostały zamienione tymczasowo na flagi z logo wykonawcy. Te jednak wiszą do dziś, a za niecały miesiąc rocznica „Cudu nad Wisłą”.

Zniszczona flaga na terenie budowanego Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku (autor: RDC)

Starosta wołomiński Arkadiusz Werelich zapewnia, że flagi biało-czerwone powrócą na maszty w Ossowie przed 15 sierpnia.

– Flagi biało-czerwone zawisną. Problem występuje od dłuższego czasu z uwagi na wady konstrukcyjne. Te flagi albo porywisty wiatr po prostu rozrywał, albo zawijał je na maszcie, co też powodowało brak należytego eksponowania. Odbyłem jednak spotkanie z dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego i mam zapewnienia, że te flagi pojawią się we wskazanym terminie – mówi Werelich.

Starosta poinformował także o postępach w budowie samego muzeum. Nie zostanie otwarte jeszcze na tę rocznicę, ale wszystko wskazuje, że stanie się to w przyszłym roku.

– Planowane jest zakończenie prac zewnętrznych do końca tego roku, później aranżacja wnętrz, ekspozycje. Mamy ambitny plan, aby to nasze muzeum ruszyło na 105. rocznicę Bitwy Warszawskiej, czyli dokładnie za rok – dodaje.

Bitwa Warszawska – rys historyczny

Bitwa Warszawska roku 1920 to największe militarne zwycięstwo Polski od czasów wiktorii wiedeńskiej 1683 r. Sierpniowe zwycięstwo sprzed 100 laty ocaliło niepodległą Polskę i cywilizację łacińską przed komunizmem.

Bitwa ta była kulminacyjnym momentem wojny polsko-bolszewickiej, jednym z decydujących wydarzeń w dziejach Polski, Europy i świata. Jednakże z wyjątkiem Polski ten fakt nie funkcjonuje w świadomości historycznej mieszkańców krajów europejskich.

Zauważył to już w 1931 r. brytyjski dyplomata lord Edgar Vincent d'Abernon, bezpośredni świadek wydarzeń, autor książki „Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata”.

Współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń, posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej doceniane Edgar Vincent d'Abernon

W wyniku Bitwy Warszawskiej 1920 r. straty strony polskiej wyniosły ok. 4,5 tys. zabitych, 22 tys. rannych i 10 tys. zaginionych. Nie są natomiast dokładnie znane straty zadane Sowietom. Przyjmuje się, że ok. 25 tys. żołnierzy Armii Czerwonej poległo w walkach lub zostało ciężko rannych, 60 tys. trafiło do polskiej niewoli, a 45 tys. zostało internowanych przez Niemców.

