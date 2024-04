Zniszczony polski symbol narodowy w miejscu Bitwy Warszawskiej. Kiedy zostanie naprawiony? Adam Abramiuk 23.04.2024 06:14 W Ossowie, na terenie budowanego Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku, doszło do zerwania, a następnie skręcenia na wietrze jednej z flag, które wiszą na 70-metrowych masztach. Jest tak od co najmniej dwóch tygodni. Kiedy symbol narodowy zostanie naprawiony?

11 Zniszczona flaga na terenie budowanego Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku (autor: RDC)

Od co najmniej dwóch tygodni jedna z flag znajdująca się w Ossowie na terenie budowanego Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku jest zniszczona.

Rzecznik powiatu wołomińskiego Karol Szyszko przekazał nam, że sprawa została zgłoszona do inwestora prowadzącego nadzór nad budową.

– Technicznie nie jest to łatwe zadanie, ponieważ mamy do czynienia z 70-metrowym masztem, potrzebny jest więc specjalistyczny sprzęt. Takie zgłoszenia wpłynęły do starostwa od osób odpowiedzialnych za budowę muzeum – mówi Szyszko.

Jak udało nam się ustalić, flaga zostanie naprawiona w ciągu kilku dni. Poinformował nas o tym pełnomocnik Muzeum Wojska Polskiego ds. budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie.

– Uszkodzone proporce zostaną zdjęte. Czekam na potwierdzenie daty, ale z tego, co udało nam się ustalić, po naszym piśmie zarząd podjął decyzję, żeby przystąpić do demontażu uszkodzonych proporców. Zostanie to zrobione na pewno jeszcze w tym tygodniu – zapewnia Robert Wojtaś.

Budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Będzie prezentowała historię wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Na błoniach przy muzeum zostanie stworzone miejsce do odgrywania rekonstrukcji 15 sierpnia.

Bitwa Warszawska – rys historyczny

Bitwa Warszawska roku 1920 to największe militarne zwycięstwo Polski od czasów wiktorii wiedeńskiej 1683 r. Sierpniowe zwycięstwo sprzed 100 laty ocaliło niepodległą Polskę i cywilizację łacińską przed komunizmem.

Bitwa ta była kulminacyjnym momentem wojny polsko-bolszewickiej, jednym z decydujących wydarzeń w dziejach Polski, Europy i świata. Jednakże z wyjątkiem Polski ten fakt nie funkcjonuje w świadomości historycznej mieszkańców krajów europejskich.

Zauważył to już w 1931 r. brytyjski dyplomata lord Edgar Vincent d'Abernon, bezpośredni świadek wydarzeń, autor książki „Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata”.

Współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń, posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej doceniane Edgar Vincent d'Abernon

W wyniku Bitwy Warszawskiej 1920 r. straty strony polskiej wyniosły ok. 4,5 tys. zabitych, 22 tys. rannych i 10 tys. zaginionych. Nie są natomiast dokładnie znane straty zadane Sowietom. Przyjmuje się, że ok. 25 tys. żołnierzy Armii Czerwonej poległo w walkach lub zostało ciężko rannych, 60 tys. trafiło do polskiej niewoli, a 45 tys. zostało internowanych przez Niemców.

Czytaj też: Pałac Rzeczypospolitej Biblioteki Narodowej znów dostępny dla zwiedzających. Kiedy otwarcie?

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/PA