Podwójne Święto Terytorialsów z Mazowsza. Przysięgę wojskową złożyło prawie 160 osób 11.07.2023 11:48 Będą służyć m.in. w Siedlcach, Ciechanowie, Komorowie i Zegrzu Południowym. Blisko 160 żołnierzy ochotników złożyło przysięgę w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej podczas uroczystego zakończenia 16-dniowego szkolenia podstawowego w ramach pierwszego naboru „Wakacji z WOT”. To było połączone z obchodami święta Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

- Z dumą mogę dziś powiedzieć, że wojsko na tej ziemi rośnie w siłę, a społeczeństwo całego północnego Mazowsza, każdego dnia zauważa obecność munduru żołnierza Wojska Polskiego z 5 Mazowiecką Brygadą na ramieniu – tymi słowami płk dr Paweł Lech, dowódca 5MBOT otworzył uroczystości na Placu Jana Pawła II w Ciechanowie.

Tegoroczne obchody Święta 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej połączone były z przysięgą wojskową najmłodszych żołnierzy, którzy ukończyli szkolenie podstawowe w ramach projektu „Wakacje z WOT”. Teraz będą służyć m.in. w Siedlcach, Ciechanowie, Komorowie i Zegrzu Południowym. Słowa roty przysięgi wojskowej wybrzmiały z ust blisko 160 ochotników.

- Nikt z nas nie wiedział czego możemy się spodziewać po wojskowej rzeczywistości – zupełnie nam nieznanej. Przyszliśmy tu z różnych powodów, z różnych środowisk, mamy różne pasje i charaktery – lecz to co nas łączy, to chęć wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego - powiedziała szer. Gabriela Skwarska w imieniu wszystkich przysięgających.

- Złożona przeze mnie przysięga i przez pozostałych ochotników, to spełnienie obywatelskiego obowiązku. Jest to na pewno też dla mnie ważny moment w życiu, ponieważ wypełniam rodzinne tradycje polskiego państwa podziemnego. Mój dziadek był w AK, to dla mnie bardzo ważne, żeby dzisiaj uhonorować jego pamięć – dodał szer. Kacper Kempisty, historyk - na co dzień pracujący w Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.

Na uroczystości nie zabrakło licznie zgromadzonych mieszkańców Ciechanowa, rodzin oraz bliskich żołnierzy. Byli również przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych - w tym były dowódca 5MBOT płk Mieczysław Gurgielewicz oraz ppłk James Ray - dowódca Batalionowej Grupy Bojowej NATO w Polsce wraz z delegacją żołnierzy z Chorwacji, Rumunii i Stanów Zjednoczonych.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent Ciechanowa, Pan Krzysztof Kosiński.

- Żołnierze zrzeszeni w formacji Wojsk Obrony Terytorialnej wywodzą się z naszej społeczności i w ten sam sposób ją wzbogacają. To przecież nasi bliscy, znajomi, sąsiedzi, w sercach których leży dobro naszej Ojczyzny, ale także naszej małej Ojczyzny – Mazowsza, Ciechanowa - powiedział.

Po części oficjalnej uroczystości zakończonej defiladą pododdziałów Brygady, na błoniach Zamku Książąt Mazowieckich rozpoczął się piknik militarny z całą plejadą atrakcji i żołnierskim poczęstunkiem. Swój sprzęt i wyposażenie zaprezentowali nie tylko Terytorialsi, ale również inne formacje mundurowe, tj.: Policja, Straż Pożarna, Służba Więzienna, Służba Celno-Skarbowa. Największym zainteresowaniem cieszyła się strzelnica ASG oraz pokaz wyszkolenia psów prowadzony przez żołnierzy 5MBOT, którzy zaprezentowali możliwości swoich czworonożnych kompanów i specyfikę ich pracy. Na dzieci czekały dmuchańce, żołnierska pętla taktyczna oraz liczne gry i zabawy. O oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Wojskowa z Torunia, rockowy zespół The Diplomates w międzynarodowym składzie żołnierzy NATO z Bemowa Piskiego oraz młode talenty z PCKiSZ w Ciechanowie.

Źródło: RDC/informacja prasowa