Klasy mundurowe na Mazowszu. Jakie korzyści dla uczniów? Olga Kwaśniewska 29.01.2025 20:42 Klasy mundurowe przygotowujące do służby w policji i straży granicznej od września będą pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Resort wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji chce w ten sposób zachęcić młodzież do wybierania swojej przyszłości już na etapie technikum. Czekać na nich będą m.in. łatwiejsza ścieżka dostania się do służby — zwolnienie z testu wiedzy i możliwość zdania sprawnościowego jeszcze w szkole.

Klasy mundurowe na Mazowszu (autor: RDC)

Dodatkowe dotacje do umundurowania i wyposażenia szkół w potrzebny sprzęt, a także stworzenie m.in. strzelnic i specjalistycznych pracowni — Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z resortem obrony chcą zachęcać młodzież do wstępowania do klas mundurowych.

Od września działać zaczną klasy patronackie przygotowujące do służby w policji i straży granicznej. Zastępca dyrektora departamentu porządku publicznego MSWiA Mariusz Cichomski tłumaczy, że korzyści będą także dla samych uczniów, którzy będą chcieli służyć w mundurze.

— Będą oni zwolnieni w ramach postępowania kwalifikacyjnego z testu wiedzy. Test sprawności fizycznej, czyli też element obowiązkowy dla każdego przyszłego funkcjonariusza, będzie mógł być odbyty w szkole w trakcie edukacji, więc to jest też prostsze z punktu widzenia, chociażby psychologicznego. I dalej uczniowie będą przyjmowani z pierwszeństwem przed innymi do klas mundurowych, a pamiętajmy, że nabór do policji czy do straży granicznej ma charakter konkursowy — tłumaczy Cichomski.

Szkoły mogą już ubiegać się o pieniądze na wyposażenie uczniów.

— Szkoły będą mogły uzyskać dotacje celowe i to dwóch rodzajów. Pierwsza z nich będzie dotyczyła wsparcia w zakresie zakupu ubioru, to jest 80 procent dla uczniów pierwszych klas na zakup tego typu umundurowania. Druga możliwość to dotacja też w wysokości 80 procent na zakup sprzętu specjalistycznego — informuje Cichomski.

Po dwóch latach funkcjonowania klas placówki będą mogły ubiegać się o pieniądze na wybudowanie pracowni.

Cichomski wyjaśnia też, dlaczego resortom zależy na edukowaniu młodzieży na tym etapie.

— Wszyscy absolwenci tego typu klas mundurowych są naturalnymi kandydatami do formacji, są w dużej mierze przygotowani. Nie bez przyczyny też chcemy wprowadzić ujednolicony program. Z drugiej strony wiemy doskonale, że współczesne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa to też budowanie świadomości. Czym jest bezpieczeństwo publiczne, czym jest bezpieczeństwo wewnętrzne, szerzej rozumiane. Będą, chociażby elementy związane z musztrą, z kształtowaniem etosu, etosu służby, ale też etosu patriotycznego — mówi Cichomski.

Przykładem na skalę ogólnopolską wzorowego kształcenia klas o profilach mundurowych, policyjnej i wojskowej, jest Zespół Szkół nr 1 w Sokołowie Podlaskim. Od 10 lat uczniowie mogą uczyć się tam na wybranym kierunku. Absolwenci pracują w jednostkach różnych szczebli, od komend powiatowych po specjalne.

