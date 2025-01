Jak wygląda kwalifikacja wojskowa? Rozmowa z ekspertami w Polskim Radiu RDC RDC 23.01.2025 21:43 3 lutego na Mazowszu, tak jak w całym kraju, ruszy kwalifikacja wojskowa. W województwie mazowieckim objętych nią zostało 33 680 osób, w tym niemal 800 kobiet. O zbliżającej się kwalifikacji wojskowej i tym, co czeka na tych, którzy zdecydują się wstąpić do wojska rozmawialiśmy w „Popołudniu RDC”.

Por. Michał Gełej oraz ppłk Krzysztof Lesiecki (autor: RDC)

W pierwszy poniedziałek lutego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Jak wynika z rozporządzenia ministerstwa obrony narodowej, potrwa ona do 30 kwietnia.

O tym, jak ona wygląda i co czeka na tych, którzy zdecydują się wstąpić do wojska rozmawialiśmy w „Popołudniu RDC”. Gośćmi Adama Piśko byli: Por. Michał Gełej - Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz ppłk Krzysztof Lesiecki - Pion Rekrutacji i Promocji CWCR.

Kto musi stawić się na komisji wojskowej?

Łącznie w tym roku przed powiatowe komisje lekarskie będzie musiało się stawić około 230 tysięcy młodych obywateli Polski. Podczas kwalifikacji przeprowadza się badania, które sprawdzają stan zdrowia psychicznego i fizycznego potencjalnych poborowych. Przypisuje się im odpowiednią kategorię zdrowotną, dzięki czemu określa się ich przydatność do poszczególnych rodzajów czynnej służby wojskowej.

Obowiązek stawienia się na badania dotyczy mężczyzn urodzonych w 2006 roku, a także tych z roczników 2001-2005, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Proces dotyczy też kobiet z roczników 1998-2006, które mają zdolności przydatne do służby wojskowej, a nie stawały wcześniej do kwalifikacji.

