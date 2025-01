Rozpoczyna się nabór do 8. edycji Legii Akademickiej w Siedlcach [SPRAWDŹ]

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Siedlcach rozpoczyna nabór do 8. edycji Legii Akademickiej. To ochotnicze szkolenie wojskowe skierowane do studentów i absolwentów uczelni i szkół wyższych. – Nabór prowadzony jest we współpracy z Uniwersytetem w Siedlcach – mówi Olga Skrzek z WCR. Pierwsze w tym roku spotkanie rekrutacyjne dla studentów odbędzie się 21 stycznia.