Kwalifikacja wojskowa na Mazowszu. Do kiedy muszą trafić wezwania?

Kwalifikacja wojskowa na Mazowszu (autor: CBA/zdjęcie ilustracyjne)

W poniedziałek 3 lutego na Mazowszu, tak jak w całym kraju, ruszy kwalifikacja wojskowa. W województwie mazowieckim objętych nią zostało 33 680 osób. W tym niemal 800 kobiet. Spoza obowiązkowej listy na całym Mazowszu zgłosił się też tylko 1 ochotnik — to mieszkaniec okolic Ciechanowa.

Wezwania muszą trafić przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

— Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów, a także w określonych przypadkach przez prezydentów miast za pomocą wezwań — mówi rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Warszawie porucznik Michał Gełej.

Kwalifikacja ma ocenić zdolność fizyczną i psychiczną do czynnej służby wojskowej. Sprawdzenie tożsamości, jest pierwszą czynnością, jaka będzie wykonywana.

— Wstępne przeznaczenie do poszczególnych form obowiązku obrony, wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej, przekazanie informacji o możliwości wstąpienia do Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji oraz o orzeczonej zdolności do służby, a także nadanie stopnia szeregowego i przeniesienie do pasywnej rezerwy — informuje Gełej.

Obowiązkowo każdy, kto stawi się na komisję, musi mieć ze sobą dowód tożsamości, świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie lekarskie. Kwalifikacją objętych jest kilka grup mężczyzn.

— Mężczyzn, którzy w tym roku kończą 19 lat, mężczyzn urodzonych w latach 2001-2005, którzy dotychczas nie otrzymali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji — wymienia główne grupy Gełej.

Na komisję w całym województwie mazowieckim ma stawić się także 798 kobiet. To te, które urodziły się między rokiem 1998 a 2006 i mają kwalifikacje przydatne w wojsku — chodzi o konkretne wykształcenie.

— Wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy — tłumaczy Gełej.

Udział w kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowy. Za niestawienie się na niej bez uzasadnionej przyczyny grożą poważne konsekwencje — z ograniczeniem wolności włącznie.

— Właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta nakłada na taką osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję. Osoba, która nie stawia się na kwalifikację wojskową lub odmawia przedstawienia wymaganych dokumentów, podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny — ostrzega Gełej.

Kwalifikację wojskową przeprowadzają powiatowe komisje lekarskie. Ogólnie w całym kraju potrwa do 30 kwietnia, ale każda gmina ma swój termin.

W Warszawie i Radomiu kwalifikacja rusza 3 lutego, w Siedlcach 6 lutego, w Ciechanowie 17 marca, w Płocku 21 marca, a w Ostrołęce 31 marca.

