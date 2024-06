„To był nasz kolega”. Mieszkańcy gm. Rząśnik głęboko poruszeni śmiercią zmarłego żołnierza

Jesteśmy wszyscy w szoku. Gmina okryła się żałobą po śmierci tak młodego człowieka. Był to nasz kolega — mówi Marek Leszczyński, wójt gminy Rząśnik, z której pochodził zmarły żołnierz. Mieszkańcy rodzinnej miejscowości Mateusza są głęboko poruszeni. Decyzją wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, do końca dnia we wszystkich jednostkach wojskowych podległych MON flagi państwowe zostały opuszczone do połowy masztu na znak żałoby.