J. Kamińska w RDC: Putin osiągnął cel, wojna hybrydowa wprowadziła chaos

Putin osiągnął swój cel, wojna hybrydowa wprowadziła chaos - powiedziała w „Poranku RDC” Joanna Kamińska. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego odniosła się na naszej antenie do sytuacji na granicy - śmierci żołnierza zaatakowanego przez migranta, zatrzymania trzech żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze, a także narastającej presji migracyjnej. Kamińska podkreśliła, że to wszystko odciąga uwagę od toczącej się w Ukrainie wojny.