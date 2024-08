Wicepremier W. Kosiniak-Kamysz o skutkach nawałnicy: Sytuacja jest pod kontrolą

Działamy na bieżąco, sytuacja jest pod kontrolą; jeżeli wsparcie ze strony wojsk obrony terytorialnej będzie konieczne, to „wotowcy” są gotowi do pomocy – powiedział we wtorek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do skutków nawałnicy, która m.in. przeszła przez Warszawę i spowodowała utrudnienia.