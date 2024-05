Coraz więcej ochotników zgłasza się do wojska. „Te liczby przekroczyły nasze oczekiwania” Mikołaj Cichocki 09.05.2024 17:52 Liczba ochotników do wojska przewyższa nasze oczekiwania – mówił w „Poranku RDC” major Michał Tomczyk. Jak przyznał wojskowy, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa cieszy się ogromnym zainteresowaniem. – Kilkanaście tysięcy już się przeszkoliło, kolejnych kilka tysięcy mamy w tak zwanym procesie naboru – powiedział.

Coraz więcej ochotników zgłasza się do wojska. W „Poranku RDC” major Michał Tomczyk przyznał, że te liczby przewyższają pierwotne oczekiwania wojskowych.

Już teraz zakładana wcześniej przez wojsko liczba chętnych została przekroczona.

– Kilkanaście tysięcy już się przeszkoliło, kolejnych kilka tysięcy mamy w tak zwanym procesie naboru. Jesteśmy w IV turnusie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i w tym momencie przekraczamy już nasze mierniki, a zakładaliśmy, że będzie około 30 tysięcy żołnierzy w skali roku – powiedział major Tomczyk.

Wojsko Polskie nie zwalnia jednak tempa i zachęca osoby pełnoletnie do zapisów na „Wakacje z Wojskiem”, czyli 27-dniowe wyjazdy, na których ochotnicy przejdą podstawowe szkolenie wojskowe.

– To wakacyjne szkolenie dla wszystkich. Od 6 czerwca do września zorganizujemy trzy turnusy. Można spędzić z nami miesiąc i zobaczyć, jak to jest być żołnierzem – zapraszał major.

Aby dodatkowo zachęcić uczestników, przewidziano dla nich wypłatę w wysokości 6 tysięcy złotych na koniec turnusu.

– Młody człowiek podczas 27 dni uczy się tak zwanej podstawowej żołnierki, czyli musztry, strzelania. Za takie szkolenie rekrut-ochotnik dostaje sześć tysięcy złotych, co jest też pewną formułą zachęty – dodał major Tomczyk.

Turnusy odbywają się w następujących terminach:

10.06–06.07

15.07–10.08

19.08–14.09

