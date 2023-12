Wstrzymane adopcje przed świętami. Schroniska: pies to nie zabawka Cyryl Skiba 23.12.2023 13:38 Żywe stworzenie nie powinno być prezentem — apelują przed Świętami Bożego Narodzenia schroniska oraz organizacje pomagające porzuconym zwierzętom. Aby mieć pewność, że żadne ze szczeniąt nie stanie się prezentem bożonarodzeniowym, Fundacja Judyta kompletne wstrzymała adopcje w okresie przedświątecznym. — Pies to obowiązek — podkreśla Sylwia Polczyńska z fundacji.

Schroniska przypominają: pies to nie zabawka (autor: pixabay)

Schroniska oraz organizacje pomagające porzuconym zwierzętom przypominają, że psy to nie zabawki i nie powinny „trafić pod choinkę”. Z tego względu Fundacja Judyta kompletne wstrzymała obecnie adopcje.

Sylwia Polczyńska z „Judytowa” podkreśla, że pies to obowiązek.

— Istnieje takie przekonanie, że szczeniak to jest fajny prezent, który wywoła radość. My jesteśmy innego zdania, uważamy, że żywe, czujące stworzenie nie powinno być prezentem. Jeżeli trafia pod choinkę jako prezent z kokardką zawiązaną na szyi, zapakowane w pudełeczku, to jednak zazwyczaj radość zderza się z obowiązkiem — tłumaczy Polczyńska.

Na początku pod choinką jest radość — potem przychodzi zderzenie z rzeczywistością.

— Ludzie biorą pieska, a potem okazuje się, że piesek niszczy, brudzi, gryzie. Jest żywym stworzeniem, psim dzieckiem, które ma prawo do pewnych zachowań. Ludzie chcą mieć psa idealnego, a takim jest tylko pluszak — oznajmia Polczyńska.

Decyzja o wzięciu do domu pieska czy kota musi być podparta świadomością o odpowiedzialności za nowe życie — to wychowanie, koszty, obowiązki higieniczne i wspólne życie przez nawet kilkanaście lat.

Czytaj też: „Włamywacze nie mają wakacji”. Jak zabezpieczyć dom przed wyjazdem na święta?