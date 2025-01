„Na psa urok” w Polskim Radiu RDC. Enno i Fuks szukają nowego domu RDC 26.01.2025 12:09 W audycji Polskiego Radia RDC „Na psa urok” razem z dziennikarzem i psim behawiorystą Karolem Kosiorowskim prezentujemy sylwetki psów, które szukają nowego domu. Podopieczni schroniska w Korabiewicach – Enno i Fuks czekają na swoich nowych właścicieli, u których znajdą bezpieczną przystań.

6 Fuks i Enno szukają domów (autor: VIVA/RDC)

Enno

Enno jest młodym, energicznym psem, który szuka kontaktu z człowiekiem. Na swoich rzadkich spacerkach, zamiast tylko wąchać i zajmować się swoimi psimi sprawami, podbiega co jakiś czas i prosi o głaski, jakby chciał się upewnić, że wciąg go akceptujemy. Dlatego szukamy dla niego domu, w którym nowi opiekunowie dadzą mu odrobinę czułości i zapewnią poczucie bezpieczeństwa, miłość i troskę.

Enno jest zdrowy, sprawny fizycznie, uwielbia spacery. Jego piękne umaszczenie nieustannie zachwyca wolontariuszy. W stosunku do innych psów raczej jest zaciekawiony, nie przejawia agresji, ale jak większość psów ma swoje psie sympatie i antypatie.

Uczestniczy w spacerach socjalizacyjnych, na których radzi sobie bardzo dobrze.

Fuks

Fuks to niewielki, zgrabny, przyjacielski pies. Trafił do schroniska w Korabiewicach jako szczeniak w bardzo ciężkim stanie — wychudzony i z babeszjozą. Na szczęście udało się go uratować (stąd to imię). Chłopak szybko odzyskał zdrowie i energię.

Fuks wyrósł na ładnego i wesołego młodego psiaka. Ma ok. 2-3 lat. Waży ok. 11 kg. Jest idealny, nie za mały i nie za duży.

Na spacerze Fuks jest zainteresowany swoimi sprawami, po wyjściu z boksu szybko się uspokaja i chętnie eksploruje okolicę, węszy, czyta zostawione przez inne psy wiadomości i odpowiada na nie. Ma miękkie i krótkie futerko, doskonałe do kojącego głaskania.

Fuks dobrze dogaduje się z innymi psami. Mieszka w boksie z Larrym.

Kontakt w sprawie adopcji: nr tel.: 519 615 975.

Zapraszamy również na stronę schroniska w Korabiewicach, gdzie można znaleźć posty innych psach z Korabek.

Nobel, Newton, Butik, Oreo, Piorun, Rita, Melon i Krzysiek — to psiaki, które znalazły nowe domy.

