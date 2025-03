Paulina Gałązka w RDC o adopcji suczki Perełki: to najlepsze, co nam się przydarzyło Adam Abramiuk 17.03.2025 13:36 To najlepsze, co nam się przydarzyło — mówiła w Polskim Radiu RDC o adopcji swojej suczki Perełki Paulina Gałązka. Aktorka przyznała, że gdy zobaczyła ją w schronisku, od razu się w niej zakochała. — Po prostu zdobyła nasze serce swoimi wielkimi maślanymi oczami i tym, jaki świetny kontakt miała z opiekunami — dodała.

Paulina Gałązka w RDC (autor: RDC)

To była miłość od pierwszego wejrzenia i „najlepsze, co mogło się przydarzyć”. Aktorka Paulina Gałązka opowiedziała na antenie Polskiego Radia RDC o adopcji swojej suczki Perełki.

— Po prostu zdobyła nasze serce swoimi wielkimi maślanymi oczami i tym, jaki świetny kontakt miała z opiekunami. Ewidentnie kochała swoich opiekunów w schronisku i nie dziwię jej się, bo naprawdę pracują tam i jest prowadzone to schronisko przez wspaniałych ludzi — powiedziała Gałązka.

Zanim jednak Perełka pojawiła się w życiu Pauliny Gałązki, aktorka wcześniej stworzyła tymczasowy dom dla Dino, zapewniając mu dobrą starość. — Był interwencyjnie odebrany z adopcji — wspominała.

— Kiedy ja go zaadoptowałam, to on miał 12 lat. Niestety okazało się, przy okazji badań, że jest bardzo chory. Miał raka, był już praktycznie niewidomy, słabo bardzo słyszał, miał osłabiony węch. Miał problem z tym, że nie lubił się przytulać. Pod koniec swojego życia kochał się przytulać. Miał, myślę, że super starość — dodała aktorka.

W audycji Polskiego Radia RDC „Na psa urok” razem z dziennikarzem i psim behawiorystą Karolem Kosiorowskim prezentujemy sylwetki psów, które szukają nowego domu.

Podopieczni schroniska w Korabiewicach – Salto i Piotruś czekają na swoich nowych właścicieli.

Czytaj też: „Na psa urok” w Polskim Radiu RDC. Salto i Piotruś szukają nowego domu