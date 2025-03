„Na psa urok” w Polskim Radiu RDC. Rebus i Łatka szukają nowego domu RDC 30.03.2025 12:28 W audycji Polskiego Radia RDC „Na psa urok” razem z dziennikarzem i psim behawiorystą Karolem Kosiorowskim prezentujemy sylwetki psów, które szukają nowego domu. Podopieczni schroniska w Korabiewicach – Rebus i Łatka czekają na swoich nowych właścicieli, u których znajdą bezpieczną przystań.

4 Rebus i Łatka szukają domu (autor: Fundacja Viva!)

Rebus i Łatka to dwa psiaki, które na co dzień dotrzymują sobie towarzystwa w schroniskowym boksie. Są nawet do siebie nieco podobne z wyglądu. Mogą zostać adoptowane razem, ale rozdzielenie ich nie będzie problemem.

W schronisku to normalne, że psy mieszkają razem, ale większość trafia do innych domów. Natomiast fakt, że psy mieszkają razem, wiele o nich mówi. To znaczy, że dobrze dogadują się z psimi kompanami i powinny odnaleźć się w domu, gdzie mieszka już inny psiak.

Rebus

Rebus już długi czas czeka na swój własny dom. Nie daje się jednak przytłoczyć schroniskowej rutynie. Codziennie wyczekuje wizyt opiekunów i każdy spacer przyjmuje jak małą przygodę.

Urodził się w 2018 roku, waży 18 kg. Jest śliczny, biały, nakrapiany, z czarnymi uszami. Trochę w nim dalmatyńczyka. Urok osobisty, którym obdarzył go los, sprawia, że każdego wita spojrzeniem pełnym życzliwości i ciekawości świata. Dla koleżanki z boksu, Łatki, Rebus jest spokojnym i wspierającym towarzyszem.

Łatka

Łatka, urodzona we wrześniu 2022 roku, to młoda i delikatna sunia o pięknym łaciatym umaszczeniu. Waży 15 kg. Na początku była wystraszona i zagubiona, powoli staje się coraz bardziej pewna siebie. Potrzebuje cierpliwości i czasu, aby zaufać człowiekowi, ale robi duże postępy.

Bardzo cieszy się na widok swoich wolontariuszy, którym już ufa. Jest ciekawską, energiczną, pełną życia sunią. Przy swoim psim koledze z boksu nabiera odwagi.

Lubi spacerować, węszyć i zajmować się psimi sprawami podczas spacerów. Trudne warunki w schronisku nie pomagają Łatce zaznać spokoju, potrzebuje swojego domu i odpowiedzialnych opiekunów, przy których będzie mogła poczuć się bezpiecznie i w końcu być w pełni szczęśliwą.

Kontakt w sprawie adopcji: nr tel.: 519 615 975.

Zapraszamy również na stronę schroniska w Korabiewicach, gdzie można znaleźć posty innych psach z Korabek.

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/rdcplayer.

Źródło: RDC Autor: RDC /PA