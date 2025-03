Susza tylko kwestią czasu? Żurawie nie mają gdzie gniazdować Beata Głozak 23.03.2025 14:29 Ptaki zdezorientowane – na Mazowszu jest tak sucho, że żurawie nie mogą gniazdować. Spada poziom wody w rzekach – najgorzej jest na wschodzie i południu województwa. Niskie stany utrzymują się na Bugu i jego dopływach, Radomce i części Wisły.

Susza tylko kwestią czasu? Żurawie nie mają gdzie gniazdować (autor: Wikimedia Commons/AK)

Żurawie nie mogą gniazdować - alarmują przyrodnicy. To przez niski poziom rzek na Mazowszu. Niskie stany utrzymują się na Bugu i jego dopływach, Radomce i części Wisły.

Na problem zwraca uwagę ornitolog Ireneusz Kaługa, który obserwuje zachowania ptaków. Jak mówi, nie było opadów śniegu, nie ma zastoisk, a żurawie to ptaki, które budują gniazda na wodzie.

- Tych wysychających oczek i takich miejsc, w których żurawie mogłyby założyć gniazdo, mamy już niestety rozpaczliwie mało. I jeszcze ta susza potęguje ten efekt. Wczoraj byliśmy przez cały dzień w terenie. Naprawdę widzimy pary żurawi, które są w miejscach, gdzie są ostępy, w których one powinny już wysiadywać. Niestety one nie wysiadują i ten rok na pewno dla żurawi będzie słaby - tłumaczy.



Kierowniczka działu edukacji w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie Katarzyna Misiak dodaje, że Problemy z brakiem wody już widać na działkach.

- Mamy suchą wiosnę przed sobą. Raczej nie zapowiada się uzupełnienie opadów. Praktycznie było bardzo, bardzo mało śniegu. No i jak obserwujemy rośliny, które normalnie o tej porze roku powinny mieć dużo do picia, to w bardzo wielu miejscach ogrodnicy na swoich działkach odkrywają, że ziemia jest po prostu sucha - mówi.



Susza hydrologiczna na Mazowszu jest zdaniem hydrologów kwestią czasu. Natomiast już jest susza hydrogeologiczna, która jest długotrwałym obniżeniem zasobów wód podziemnych.

Czytaj też: Więcej chmur i opadów deszczu? Prognoza pogody na pierwsze dni wiosny