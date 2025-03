Miał molestować nastolatkę w rodzinnym domu dziecka. Wyrok dla syna prowadzących placówkę Beata Głozak 19.03.2025 18:19 Zapadł wyrok ws. molestowania 17-letniej podopiecznej rodzinnego domu dziecka, działającego w gminie Stara Kornica w powiecie łosickim. Miał się go dopuścić dorosły syn małżeństwa, które prowadziło placówkę. Do zdarzenia doszło w nocy 21 czerwca 2022.

Sąd (autor: pixabay/zdjęcie ilustracyjne)

Rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata dla Radosława I., który miał molestować 17-letnią podopieczną rodzinnego domu dziecka, działającego w gminie Stara Kornica w powiecie łosickim. Skazany jest dorosłym synem małżeństwa, które prowadziło placówkę. Do zdarzenia doszło w nocy 21 czerwca 2022.

- Radosław I. stanął pod zarzutem doprowadzenia do innej czynności seksualnej, tu już nie chcę wchodzić w szczegóły jaka to była czynność seksualna. Wykorzystał nieletnią, doprowadzając podstępem i stosując przemoc wobec pokrzywdzonej w postaci przytrzymywania - mówi Adrian Wysokiński z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach.



Wcześniej prokuratura umorzyła postępowanie, ale - jak tłumaczy prokurator - w tzw. międzyczasie pojawiły się nowe dowody. Były to nagrania, które zarejestrowała pokrzywdzona nastolatka.

- Zdecydowało o tym, że podjęte zostało, w zasadzie zażalenie zostało rozpoznane przez sąd, a sąd uchylił umorzenie i w następstwie uzupełnienie materiału dowodowego można było postawić oskarżonemu zarzuty i skierować akt oskarżenie do sądu - dodaje prokurator.



Dodatkowo sąd nałożył na mężczyznę grzywnę w wysokości 4 tysięcy złotych i orzekł od niego na rzecz pokrzywdzonej – teraz 19-letniej kobiety - 5 tys. zł nawiązki.

