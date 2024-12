Nagrali podopieczną DPS-u podczas mycia. Wiemy, kiedy ruszy proces [SPRAWDŹ] Alicja Śmiecińska 19.12.2024 18:54 Pierwszą rozprawę w sprawie nagrania nagiej seniorki podczas kąpieli w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku zaplanowano na 5 marca — dowiedziała się reporterka Polskiego Radia RDC. Przed sądem staną trzy osoby, którym grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. — Zaplanowane są czynności związane z przesłuchaniem osób oskarżonych oraz świadków — przekazał prezes Sądu Rejonowego w Pułtusku Marcin Korajczyk.

Kiedy ruszy proces ws. nagrania nagiej seniorki podczas kąpieli w DPS-u w Pułtusku? (autor: pixabay)

Na 5 marca zaplanowano pierwszą rozprawę w sprawie nagrania i zamieszczenia w internecie filmu z nagą pensjonariuszką Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Prezes Sądu Rejonowego w Pułtusku Marcin Korajczyk poinformował, że przed sądem staną trzy osoby.

— Zaplanowane są czynności związane z przesłuchaniem osób oskarżonych oraz świadków. Aktem oskarżenia objęte są trzy osoby, dwie pracownicy Domu Pomocy Społecznej oraz osoba trzecia — powiedział Korajczyk.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz przekazała, że oskarżonym grozi do pięciu lat więzienia.

— Anecie K. i Karolinie A. K. w toku tego śledztwa przedstawiono zarzut podstępnego utrwalenia nagiego wizerunku pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku. Aneta K. przyznała się do zarzucanego jej czynu, złożyła krótkie wyjaśnienie, natomiast Karolina K. nie przyznała się do stawianego jej zarzutu. Rafałowi K. przedstawiono zarzut rozpowszechniania podstępnie utrwalonego wizerunku nagiej osoby za pośrednictwem mediów społecznościowych — poinformowała Łukasiewicz.

Do nagrania nagiej seniorki z Domu Pomocy Społecznej podczas mycia doszło we wrześniu ubiegłego roku. Pracownice ośrodka nagrały kobietę telefonem. Jak tłumaczyła jedna z oskarżonych, nagrała film po to, „by go wysłać innej osobie”.

