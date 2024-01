Sędzia z Grójca straci immunitet? Zawieszony w obowiązkach za jazdę pod wpływem Wojciech Kowalczewski 26.01.2024 12:59 Sędzia Sądu Rejonowego w Grójcu, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu, może stracić immunitet. Został już zawieszony w obowiązkach. Trwa śledztwo prokuratury w tej sprawie. Do zatrzymania doszło podczas rutynowej kontroli drogowej. Badanie alkomatem wykazało ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Sędzia z Sądu Rejonowego w Grójcu straci immunitet? (autor: Radosław Botev, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Został zawieszony w czynnościach służbowych, a teraz może stracić immunitet. Chodzi o sędziego Sądu Rejonowego w Grójcu, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu.

W poniedziałek funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Radomiu zatrzymali do kontroli drogowej jadącego samochodem sędziego. Jak się okazało, mężczyzna był nietrzeźwy. Pierwsze badanie wykazało 2,2 prom., drugie 1,9 prom. alkoholu w organizmie.

W tej sprawie śledztwo prowadzi prokuratura. Agnieszka Kępka z Prokuratury Okręgowej w Lublinie przekazała, że obecnie prokurator zapoznaje się z aktami.

— Jeżeli okaże się, że jest podstawa do przedstawienia zarzutu, to będziemy musieli wysłać wniosek o uchylenie immunitetu w zakresie czynu określonego w artykule 178 A paragraf 1 i jeżeli to uchylenie immunitetu będzie prawomocne, wówczas będziemy mogli przedstawić zarzuty — informuje Kępka.

Zatrzymany sędzia ma ponad 15-letni staż pracy, wcześniej był prezesem sądu w Szydłowcu.

