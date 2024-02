To nie zabójstwo, ale są zarzuty. Znamy wyniki sekcji zwłok 76-latka z Dobczyna k. Wołomina

We wsi Dobczyn pod Wołominem nie doszło do śmiertelnego pobicia. Sekcja zwłok 76-latka wykazała, że zgon mężczyzny miał nastąpić na skutek „zmian chorobowych”. Z pierwszych informacji wynikało, że poniósł śmierć poprzez skatowanie drewnianą kłodą przez wnuczka jego partnerki, która także została poszkodowana. 31-latek usłyszał zarzuty oraz zastosowano wobec niego dozór policji. Adamowi K. grozi do 5 lat więzienia.