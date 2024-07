Remont torów i przejazdów kolejowych między Radomiem a Tomaszowem Mazowieckim Katarzyna Czarkowska 31.07.2024 13:49 Kolejny etap modernizacji linii kolejowej między Radomiem a Tomaszowem Mazowieckim. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z wykonawcą, który zmodernizuje 47-kilometrowy odcinek między Radzicami a Wolanowem koło Radomia. — Dzięki temu pociągi pojadą szybciej i bezpieczniej — podkreśliła Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK. Oprócz prac na torach wyremontowane zostaną także przejazdy drogowo-kolejowe.

PKP (autor: PKP PLK)

Pociągi pojadą sprawniej i bezpieczniej na odcinku między Radzicami a Wolanowem k. Radomia. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z wykonawcą prac, który wymieni tor i sieć trakcyjną oraz wyremontuje 16 przejazdów kolejowo-drogowych. Inwestycja obejmuje również 9 przystanków.

Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK zaznaczyła, że dzięki temu pociągi pojadą szybciej i bezpieczniej.

— Obecnie tor nr 2, na którym wykonywane będą prace, umożliwia jazdę z prędkością od 40 do 100 km/h. Po remoncie maksymalna prędkość pociągu wzrośnie do tej, która obowiązuje na sąsiednim torze, tzn. do 120 km/h — poinformowała Znajewska-Pawluk.

Jak dodała Znajewska-Pawluk, oprócz prac na torach zmodernizowane zostaną także przejazdy drogowo-kolejowe.

— Zajmiemy się także bezpieczeństwem i komfortem jazdy na 16 przejazdach kolejowo-drogowych. Wymienimy tam nawierzchnię i system odwodnienia. Prace obejmą także 9 przystanków kolejowo-drogowych — przekazała Znajewska-Pawluk.

Zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2025 roku. Koszt prac to 140 milionów złotych.

