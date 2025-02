Gęsta mgła na Mazowszu ogranicza widoczność. Są ostrzeżenia IMGW [SPRAWDŹ] RDC 26.02.2025 07:11 Gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami wynosi poniżej 200 metrów — tak jest dziś rano na Mazowszu. W części regionu do godz. 10:00 obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. W związku z trudnymi warunkami na drogach policja przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas jazdy.

Mgły na Mazowszu (autor: RDC)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla części regionu.

Na Mazowszu synoptycy obserwują i prognozują gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami wynosi poniżej 200 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc. Alerty będą obowiązywać do godz. 10:00 w środę.

Alertami objęto powiaty:

ostrołęcki, Ostrołęka, przasnyski, mławski, żuromiński i sierpecki

„Gdzieniegdzie widzialność może spadać poniżej 100 m. Mgły utrzymają się do godzin porannych. Potem widzialność zacznie się stopniowo poprawiać” — poinformowano w komunikacie.

OSTRZEŻENIA IMGW MOŻNA ŚLEDZIĆ TUTAJ

Bezpieczeństwo na drodze

Policja przypomina, że kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie.

Ważne jest też to, że poza obszarem zabudowanym podczas mgły kierowca może dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania.

Kierujący innym pojazdem niż pojazd silnikowy jest również zobowiązany włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony, korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.

Obowiązek używania świateł dotyczy także kierującego pojazdem podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Jaka będzie pogoda?

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południowym wschodzie także z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, bez opadów jedynie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Przed południem gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 m, lokalnie do 100 m. Temperatura maksymalna od około 5 st.C na północnym wschodzie, wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich do 9 st.C w centrum i 12 st.C miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie na południu możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od -1 st.C na wschodzie i na obszarach podgórskich Karpat do 4 st.C na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, na zachodzie kraju skręcający na zachodni; na południu miejscami wiatr słaby, zmienny.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie. Miejscami w całym kraju opady deszczu, wysoko w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na szczytach Karpat lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm.. Temperatura maksymalna od 5 st.C na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich do 9 st.C na zachodzie. Na południu wiatr słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni i południowy.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu i wieczorem możliwe słabe opady deszczu. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Temperatura maksymalna 9 st.C. Wiatr słaby, południowy.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 3 st.C. Wiatr słaby, południowy.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 7 st.C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

Czytaj też: Problem metadonu na Pradze Północ. Resort zdrowia proponuje rozwiązanie