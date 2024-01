Mroźnie, wietrze i ze śniegiem. Przez Mazowsze przejdzie niż Helga [PROGNOZA] Cyryl Skiba 19.01.2024 18:19 W ten weekend przez Mazowsze przejdzie niż Helga. Będzie mroźnie, wietrznie i z opadami śniegu. Są prognozowane ostrzeżenia synoptyków dotyczące marznących opadów i silnego wiatru. – Cały czas będą się pojawiały niebezpieczne gołoledzie, szczególnie w północnych powiatach – mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Prognoza pogody na weekend (autor: IMGW)

Niż Helga przejdzie w ten weekend przez województwa mazowieckie. Najbliższe dni będą mroźne i wietrzne.

– Z niebezpiecznych zjawisk, które będą się pojawiały już w nocy z piątku na sobotę, to przede wszystkim opady śniegu. Okresami przyrosty mogą być większe, szczególnie w północnej części do około trzech centymetrów. Już w sobotę tego śniegu może być jeszcze więcej, nawet do sześciu centymetrów. Niestety wraz z niżem Helga spodziewamy się wzrostu prędkości wiatru – mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

W sobotę może powiać do 70 kilometrów na godzinę. W połączeniu z opadami śniegu może to powodować zawieje śnieżne, a na drogach będzie słaba widoczność.

Z kolei w nocy z sobotę na niedzielę chwyci mróz, padający w ciągu dnia śnieg może pozamarzać. Na drogach może być bardzo ślisko.

– Cały czas będą się pojawiały niebezpieczne gołoledzie, szczególnie w północnych powiatach. Tam cały czas mogą zamarzać mokre chodniki i powierzchnie dróg. W nocy z soboty na niedzielę może pojawiać się mgła, która będzie ograniczała widzialność do dwustu metrów. Temperatura zaś spadnie do aż minus dziewięciu stopni Celsjusza. Ta najniższa wartość będzie notowana we wschodnich powiatach – podaje Walijewski.

W niedzielę również będzie mroźno, ale słonecznie. Od poniedziałku zaś odwilż. Na termometrach w przyszłym tygodniu może być nawet 7–8 stopni.

Ostrzeżenia prognozowane przez IMGW dotyczą silnego wiatru i oblodzenia, a pierwsze mogą zacząć obowiązywać w sobotę rano.

