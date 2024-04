Sezon żeglugowy na Narwi otwarty. Od jutra jednak utrudnienia Alicja Śmiecińska 28.04.2024 15:18 Przed majówką dobre informacje dla żeglarzy na Mazowszu. Otwarty jest już sezon żeglugowy na rzece Narew. Niestety będą jednak utrudnienia.

Sezon żeglugowy na Narwi otwarty (autor: Wody Polskie)

Otwarty jest już sezon żeglugowy na Narwi. Niestety będą jednak utrudnienia. W związku z budową mostu w Teodorowie od poniedziałku będzie można przepłynąć ten odcinek tylko rano.

- Będzie jedna znacząca szkoda. Budowa mostu w Teodorowie. Już od najbliższego poniedziałku ten szlak będzie częściowo zamykany i tylko raz dziennie w godzinach rannych między 7 a 8 rano będą puszczane jednostki - informuje dyrektor Wód Polskich Zarządu Zlewni w Ostrołęce Wiesław Szczubełek.

Tak ma być do czerwca. Narwią możemy podróżować od Zalewu Zegrzyńskiego do ujścia rzeki Biebrzy. Następnie Pisą dopłyniemy na Mazury.

Niestety droga wodna do Wielkich Jezior Mazurskich wciąż jest zamknięta.

- To przez zbyt wysoki jest poziom wody - mówi rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Joanna Szerenos-Pawilcz. - Mimo rozstawionego oznakowania nawigacyjnego nie zostaną otwarte dla żeglugi szlaki żeglowne drogi wodnej systemu Wielkich Jezior Mazurskich. Wynika to z uwagi na wysoki stan wód. Stan wody nie może przekroczyć 134 cm. Otwarcie żeglugi dla ruchu jednostek pływających nastąpi po spadku i ustabilizowaniu się stanu wody - wyjaśnia.



- Żeglowanie Narwią jest bardzo bezpieczne - zapewnia Wiesław Szczubełek. - To piękna, dzika i meandrująca rzeka. W tej chwili warunki nawigacyjne są bardzo dobre. Mamy 170 cm głębokości tranzytowej. Jest to wymarzona głębokość i możemy sobie pływać nawet większymi jednostkami. Szlak jest bezpieczny w tym sensie, że wszystkie przeszkody w postaci głazów czy dużych kamieni zostały przesunięte - tłumaczy.



Narew ze względu imponujące rozlewiska nazywana jest Polską Amazonką

