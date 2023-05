Ostrołęka świętuje 650-lecie. Co w programie obchodów? Alicja Śmiecińska 12.05.2023 10:19 Ostrołęka rozpoczyna dzisiaj oficjalne świętowanie jubileuszu 650-lecia miasta. Na początek msza święta i nadzwyczajna sesja rady miasta, a później koncert. W planach też wyczekiwana premiera kantaty stworzonej specjalnie dla Ostrołęki.

Ostrołęka (autor: PanSG, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Ostrołęka świętuje 650-lecie miasta. Oficjalne obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą. To o 10:00. Po mszy, o godzinie 11:00 zaplanowana jest parada historyczna z placu Bema ulicami miasta, a zakończy się inscenizacją nadania Ostrołęce praw miejskich przed halą Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce.

Po nadzwyczajnej sesji o godz.13 odbędzie się w tej samej hali koncert „Najpiękniejsze utwory musicalowe i filmowe” pod kierownictwem muzycznym Jakuba Milewskiego.

Wieczorem z kolei na Fortach Bema premiera kantaty „Pocztówki znad Narwi”.

- Każde miasto ma na swoją cześć czy na taką okoliczność skomponowaną kantatę. Libretto zostało specjalnie napisane, muzyka została skomponowana też specjalnie na 650-lecie Ostrołęki. Nosi tytuł „Pocztówki znad Narwi”. Kompozytorem jest ostrołęczanin, młody, zdolny artysta Jakub Milewski - mówi Maria Samsel, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej.







Początek o godz 20. Wstęp jest wolny.

W sobotę z kolei coś dla miłośników historii. Nad Narwią przy ul. Łęczysk odbędzie się „Piknik Historyczny na grodzisku”.

- Starożytnicy zaprezentują elementy kultury słowiańskiej, w tym wyrób tradycyjnego pożywienia, takiego jak podpłomyki, tworzenie tradycyjnych lalek motanek, pokazy warsztatu kowalskiego, wyrobu dawnych pieczęci czy łuków, przedmioty codziennego użytku, sposoby walki słowiańskich wojów - mówi Malwina Łuba z miejskiego ratusza.



Na tym samym pikniku odbędą się też pokazy związane z powstaniem listopadowym i bitwa pod Ostrołęką. Piknik odbędzie się w godz 11 - 18.

Data rozpoczęcia obchodów nie jest przypadkowa.

- To właśnie 12 maja 1373 roku pojawił się pierwszy wpis o powstaniu miasta - mówi Joanna Zyśk z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. - Wzmianki, w których pojawia się nazwa Ostrołęka, jest to przywilej na wójtostwo nadany Świętosławowi Romie przez księcia Siemowita III Mazowieckiego. Było to miasto najpierw książęce, później królewskie. Zapisała się w historii miasta królowa Bona, która miała tutaj też swoje dobra. Miasto wzrastało do połowy XVI wieku w dużym dobrobycie. Korzystaliśmy z tego, że miasto jest położone nad Narwią, rzeką spławną - opowiada.





Świętowanie potrwa do końca czerwca.

