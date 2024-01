Bug zaczął przybierać. Alarm przeciwpowodziowy w Małkini Górnej utrzymany Iwona Rodziewicz-Ornoch 19.01.2024 14:39 Alarm przeciwpowodziowy w Małkini Górnej powiecie ostrowskim nie zostaje odwołany. Taką decyzję podjęła w południe wójt gminy Bożena Kordek. Niestety, ale Bug zaczął przybierać - wskazała.

Bug wylał na posesje i drogi (autor: UG Małkinia Górna)

Alarm przeciwpowodziowy w Małkini Górnej powiecie ostrowskim nadal obowiązuje i na razie nie będzie odwołany. Ogłoszony został we wtorek. Rzeka Bug od tego czasu podtopiła kilka posesji.

- Niestety, ale Bug zaczął przybierać - mówi wójt gminy Bożena Kordek. - Mamy duże zwały śniegu, na jutro zapowiadane są opady śniegu, więc na pewno nam to urośnie, dlatego też nie wycofałam zarządzenia. Zachowujemy całodobową czujność, by gdy będzie taka potrzeba, reagować - dodaje.



Wójt tłumaczy też co alarm przeciwpowodziowy oznacza dla mieszkańców.

- Alarm przeciwpowodziowy, jeśli jest utrzymany, to znaczy, że jest to stopień najwyższego zagrożenia w związku z wystąpieniem wody z koryta rzeki i zalewaniem sąsiadujących z korytem rzeki łęgów nadbużańskich. To wskazanie do wzmożonej czujności, żeby zabezpieczyć swój dobytek, zabezpieczyć swoje mienie - wyjaśnia.





Rzeka podtopiła kilka posesji, ale na szczęście woda nie wdarła się do żadnego z domów.

Czytaj też: Woda w Bugu opada. Mieszkańcy Małkini Górnej odetchnęli z ulgą