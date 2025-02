Lodołamacze w gotowości do kruszenia lodu na Wiśle Katarzyna Piórkowska 13.02.2025 21:27 Na Wiśle pojawił się cienki lód — z tego względu lodołamacze są w gotowości do pracy w razie zagrożenia powodziowego. Dla bezpieczeństwa maszyny pracują parami, a każda jednostka ma określone zadania. Za kruszenie lodu odpowiadają: Orkan, Lew, Sokół, Gepard, Bawół i Niedźwiedź.

Włocławskie lodołamacze gotowe do akcji (autor: GOV)

Anna Truszczyńska z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że dla bezpieczeństwa lodołamacze pracują parami. Każda jednostka ma określone zadania.

— Do pracy w rejonie jazu stopnia wodnego we Włocławku wyznaczono dwa lodołamacze, kolejne dwa, tak zwane czołowe, do wyłamywania rynny w pokrywie lodowej oraz dwa, tak zwane lodołamacze liniowe, do utrzymywania drożności wyłamanej rynny — mówi Truszczyńska.

Lodołamacze są utrzymywane w gotowości do akcji kruszenia lodu od 1 grudnia do 30 marca.

