Wojewoda apeluje do starostów o przegląd sprzętu przeciwpowodziowego Iwona Rodziewicz-Ornoch 12.09.2024 13:27 Wojewoda mazowiecki śle pisma do starostów z prośbą o przegląd sprzętu przeciwpowodziowego w magazynach – poinformowano po naradzie wojewodów z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Tomaszem Siemoniakiem. Jak przekazała rzeczniczka wojewody, urząd przygotowuje się na zwiększone opady deszczu, które może przynieść niż genueński.

Mariusz Frankowski (autor: Mazowiecki Urząd Wojewódzki/X)

Dziś odbyła się narada ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka z wojewodami w sprawie zagrożenia powodziowego, które niesie ze sobą niż genueński.

Na Mazowszu intensywne opady deszczu są prognozowane od soboty.

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski po spotkaniu z szefem MSWiA wysyła pisma do starostów z Mazowsza z prośbą o przegląd sprzętu przeciwpowodziowego w magazynach.

Rzeczniczka wojewody zaapelowała do mieszkańców o nielekceważenie alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

– Te alerty należy czytać, traktować poważnie i stosować się do nich, bo to jest najszybsze źródło informacji o zmieniającej się sytuacji, która może nas wszystkich zaskoczyć – mówi Joanna Bachanek.

Rzeczniczka zapewnia, że wszystkie służby są zmobilizowane.

– Wojewoda wysyła pismo również do starostów o to, aby dokonali szybkiego przeglądu sprzętu w magazynach przeciwpowodziowych, o to, aby zapewnili stały kontakt, wymianę informacji pomiędzy powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego a Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego po to, żeby do nas jak najszybciej wpływały informacje z tego, co się dzieje – podkreśla.

Wszystkie potrzeby wsparcia, np. wojska, należy na bieżąco zgłaszać wojewodzie.

– Generalnie wszystkie prośby, potrzeby zgłaszane przez starostów, wójtów, burmistrzów, potrzeby wsparcia ze strony wojewody, jeśli chodzi o sprzęt, ewentualnie wsparcie, jeśli chodzi o zasoby ludzkie, wojsko na przykład, to wszystko jest w gestii wojewody. Na bieżąco należy zgłaszać, takie działania będą natychmiast podejmowane – dodaje.

Bachanek już teraz apeluje, aby zastanowić się, gdzie zostawiamy samochody inne pojazdy.

– Mamy również prośbę do mieszkańców, aby zabezpieczyli sprzęt rolniczy czy samochody, żeby nie parkować na przykład w tych miejscach, w których wiemy, że do tej pory były lokalne podtopienia. Są takie rzeczy, które sami możemy zrobić, dbając o swoje bezpieczeństwo i dobytek – podkreśla.

Jeszcze dzisiaj wojewoda poprosi również o zwiększenie obsady na weekend w Centrach Powiadamiania Ratunkowego.

