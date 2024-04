Superliga piłkarzy ręcznych. Orlen Wisła Płock w finale RDC 28.04.2024 17:40 Orlen Wisła Płock awansowała do finału Superligi piłkarzy ręcznych. W drugim meczu półfinałowym Wisła pokonała Górnika Zabrze 34:19 (17:12). Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem zespołu z Płocka 31:30.

Orlen Wisła Płock awansowała do finału Superligi piłkarzy ręcznych (autor: PAP/Szymon Łabiński)

W sobotę awans do finału wywalczyła Industria Kielce, która w półfinale dwukrotnie pokonała Chrobrego Głogów 30:22 i 34:22.

Drugi mecz półfinałowy: Orlen Wisła Płock – Górnik Zabrze 34:19 (17:12).

Stan rywalizacji play off (do dwóch zwycięstw): 2-0 dla Orlen Wisła. Awans do finału: Orlen Wisła.

Najwięcej bramek: dla Orlen Wisły – Abel Serdio i Przemysław Krajewski po 7 oraz Kirył Samoila i Gergo Fazekas po 5; dla Górnika – Damian Przytuła 4, Patryk Mauer 4.

