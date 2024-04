Koniec ciepłych dni na Mazowszu. Wracają przymrozki [PROGNOZA IMGW] Adam Abramiuk 15.04.2024 13:36 Chmury, deszcz, a nawet przymrozki — nad Mazowsze nadciąga duże ochłodzenie. Temperatury będą znacznie niższe niż w ubiegłym tygodniu. W ciągu dnia wyniosą około 8-10 stopni. — Niewykluczone są chwilowe przymrozki, takie do -1 i -2 — mówi synoptyk Ewa Łapińska. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń dla naszego regionu dotyczącą przymrozków. Mogą występować do godziny 7:30 w czwartek.

Prognoza pogody dla Mazowsza (autor: Pexels)

To koniec ciepłych dni na Mazowszu. Nad region nadciąga duże ochłodzenie, a kolejne zapowiadają się pod znakiem chmur i deszczu.

Synoptyk IMGW Ewa Łapińska podkreśla, że pogoda będzie bardzo dynamiczna.

— Z zachodu na wschód kraju będą przemieszczały się liczne fronty atmosferyczne, co przyniesie nam częste zmiany. Jeżeli chodzi o temperatury, będą one znacznie niższe niż w ubiegłym tygodniu. Maksymalne w ciągu dnia wyniosą około 8-10, lokalnie do 12 stopni, więc znacznie chłodniej — przekazuje Łapińska.

Ostatnia noc była zimna. 🥶

Notowaliśmy zdecydowanie niższe temperatury w porównaniu do poprzednich dób. Szczególnie zimno było na wschodzie i częściowo w centrum kraju. Lokalnie notowane były przygruntowe przymrozki. Cieplej nadal na południu. 🌡️#IMGW #meteo #noc #przymrozki pic.twitter.com/XhJvMaZ2Qz — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 15, 2024

Przymrozki w kwietniu?

W drugiej połowie tygodnia można spodziewać się nawet przymrozków.

— Temperatury minimalne w nocy początkowo około 4-5 stopni. Natomiast koniec tygodnia zapowiada się znacznie chłodniejszy. Około 2-3 stopni, a niewykluczone nawet chwilowe przymrozki, takie do -1 i -2 — mówi Łapińska.

Najwcześniej w maju temperatura sięgnie 20 stopni.

Czytaj też: Coraz więcej bobrów na miejskich plażach i przy osiedlowych jeziorkach w Warszawie